„Die beste Klasse Deutschlands“ kommt aus Neustadt/Orla

Die vom ARD/ZDF-Kinderkanal (KiKA) in einem bundesweiten Quiz gesuchte „beste Klasse Deutschlands“ kommt in diesem Jahr aus Thüringen. Die 7b des Orlatal-Gymnasiums in Neustadt/Orla konnte sich in einem äußerst knappen Duell gegen die 7F vom St. Johannis Gymnasium in Bremen durchsetzen, wie der KiKA am Samstag nach der Ausstrahlung der Finalshow im Ersten mitteilte.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Wettbewerb in diesem Jahr nach der Vorrunde unterbrochen werden. Deshalb wurden die Teilnehmer der Superfinal-Show ausnahmsweise in einem anderen Modus ermittelt. Nach zwölf Jahren als Moderator des Superfinales verkündete zudem Malte Arkona seinen Abschied. Er wolle sich nun stärker anderen Themen widmen, hieß es.

Sechste und siebte Klassen können sich bereits jetzt für «Die beste Klasse Deutschlands» 2021 bewerben.