Die Kinder lieben ihre Eltern trotzdem

Regen und Sonne. Das könnte der Anfang eines Gedichtes sein. Oder schlicht ein Satz im Wetterbericht. Regen und Sonne wechseln sich ab. Nicht nur im meteorologischen Sinne, sondern als Metapher auch im Leben allgemein.

„Regen und Sonne“ ist gerade deshalb auch der Name eines Gruppenangebots für Kinder suchtkranker oder psychisch kranker Eltern der Suchtberatungsstelle des Diakonievereines Orlatal in Pößneck, die sich zum Ziel gesetzt hat, betroffenen Kindern eine Anlaufstelle zu sein. Alle zwei Wochen treffen sich derzeit sieben Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, um für einige Stunden aus dem oftmals belasteten Alltag herauszukommen.

Betreut werden sie von der Erziehungswissenschaftlerin Melanie Wollner, die hauptamtlich als Präventionsfachkraft bei der Diakonie arbeitet, und Frederik Thieme. Der Bereichsleiter für Kindertagesstätten des Diakonievereins ist studierter Sozialarbeiter und seit Oktober 2018 fester Bestandteil der Kindergruppe.

Gespräche, Spiele, Ausflüge und Entspannungsübungen

„Wir versuchen hier, den Kindern einerseits eine Abwechslung zum Alltag zu geben, andererseits aber auch mit ihnen und ihren Erfahrungen zu arbeiten“, sagt Thieme. Wollner fügt hinzu: „Wir wollen den Kindern Bewältigungsstrategien vermitteln, ihnen aufzeigen, was sie tun können, wenn es ihnen schlecht geht.“

Das geschieht in den Räumen der Suchtberatungsstelle am Pößnecker Schulplatz auf unterschiedlichste Art und Weise. Gespräche werden geführt, aber um den Schulcharakter nicht übermäßig zu unterstreichen, werden auch Entspannungsübungen angeboten.

Unter den pädagogischen Materialien ist das Buch "Annikas andere Welt". Foto: Marko Kruppe

„Es gibt hier einige personalisierte Sachen“, erklärt Wollner. „Jedes Kind hat seine Decke, die wir dann nutzen, um zum Beispiel Traumreisen zu unternehmen. Das sind einfache Entspannungsübungen die oftmals hilfreich sind, wenn die Kids mal wieder überspannt von der Schule kommen.“

Dann hat jedes Kind auch seine eigene Schatzkiste, in der verschiedene erarbeitete Materialien aus dem Beschäftigungsangebot aufbewahrt werden. Auf diese Weise erhalten die Kinder etwas ganz Persönliches, was nicht selten wirklich etwas Besonderes ist. Denn wo der Alltag von Sucht oder psychischen Erkrankungen der Eltern geprägt ist, ist es oftmals schwierig, die tägliche Routine zu bewältigen, die mitunter schlicht nicht existiert.

Ins Gespräch zu kommen, sich redend thematisch auszutauschen, das ist im normalen Leben der betroffenen Kinder oft nicht möglich. „Die Kinder schämen sich oder haben Angst, ihre Mutter oder den Vater vor anderen bloßzustellen“, sagt Thieme. „Genau da kommen wir ins Spiel, denn genau hier können sie das, weil sie wissen, dass sie nicht allein sind, dass es auch andere Kinder gibt, die ähnliche Erfahrungen machen.“

Verschiedenste Mittel stehen den beiden Diakonie-Mitarbeitern zur Verfügung, die Thematik mal mehr, mal weniger spielerisch zur Sprache zu bringen. So werden explizite Geschichten vorgelesen, durch die die Kinder eingeladen sind, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Das Buch „Annikas andere Welt“ beispielsweise, das von einer an Depression erkrankten Mutter handelt, verführt oft dazu, sich zu äußern.

Ausflüge stehen ganz hoch im Kurs

„Und selbst wenn nicht alle Kids dann mitreden, jeder Einzelne nimmt ja trotzdem etwas mit, allein dadurch, dass sie immer wieder erfahren, dass es anderen Gleichaltrigen auch so geht“, so Thieme. „Das stärkt das Selbstbewusstsein, weil das Außenseitertum hier nicht das ist, was sie vielleicht aus der Schule oder dem Freundeskreis kennen.“

Im „Das-tut-mir-gut-Spiel“ kommen diverse themenbezogene Situationen und Fragen nebst Ratschlägen zu Geltung. Dabei handelt es sich um Brettspiel für Kinder aus psychosozial belasteten und psychisch kranken Familien, das den Mädchen und Jungen Mut machen soll. Aber nicht nur das. „Wir wollen uns schon vom Schul- oder Unterrichtscharakter abheben, denn diese sterile Situation, an einem Tisch zu sitzen, birgt oftmals Hemmungen“, erzählt Wollner.

Deshalb stehen Ausflüge ganz hoch im Kurs, die hauptsächlich in den Ferien angeboten werden. Meist sind das Tagestrips, die beispielsweise in einigen Wochen zur Töpferstube am Kirchplatz führen wird. Aber auch mehrtägige Ausflüge etwa in das erlebnispädagogische Zentrum des Bildungswerkes Blitz in Saalburg-Ebersdorf oder eher sportliche Angebote wie ein paar Stunden im Kletterwald in Pößneck wurden und werden gern genutzt, um auch auf diesem Wege Zugang zu den Kindern zu erhalten und ihr Vertrauen zu gewinnen, was mitunter nicht einfach ist. „Uns stehen viele Kooperationspartner zur Seite, ohne die wir nicht das leisten könnten, was wir hier seit 2014 offiziell machen“, betonen Wollner und Thieme dankbar.

„Die Kinder merken schon, dass zu Hause etwas anders ist als in anderen Familien. Sie haben dafür recht gute Antennen, auch wenn sie vielleicht nicht immer benennen können, was genau anders ist beziehungsweise schief läuft“, sagt Melanie Wollner auf die Frage, ob die Kinder spüren, dass sie in einer nicht so gewöhnlichen Situation leben. „Sowohl bei psychisch kranken als auch suchtkranken Menschen werden zum Beispiel Pflichten im Haushalt oder bei der Versorgung der Kinder vernachlässigt“, fährt die Erziehungswissenschaftlerin fort. Es sei jedoch nicht so, dass sich die Kinder und Eltern nicht lieben würden.„Eltern, die ihre Kinder zu uns in die Gruppe lassen, möchten ihre Kleinen ja darin unterstützen, mit den Gegebenheiten besser zurechtzukommen“, betont Wollner.

Für Außenstehende sei es mitunter schwer zu erkennen, wenn ein Kind in einer suchtkranken Familie aufwächst. Nicht selten seien diese Kinder sehr angepasst. Sie strengen sich in der Schule an und werden oft für ihren Fleiß gelobt. Mehr Aufmerksamkeit erhalten sogenannte „Problemkinder“, sagt Frederik Thieme. Diese seien auffällig in der Schule, aggressiv, beleidigend, schwänzen Schule, weil sie beispielsweise ihre Eltern zu Hause kontrollieren wollen.

Geholfen wird nur einem kleinen Teil betroffener Kinder

Vor vorschnellem Handeln allerdings warnen beide Diakonie-Mitarbeiter. Es müsse zunächst genau geschaut werden, welche Ursachen ein solches Verhalten hat, denn derer gäbe es viele. „Wenn jemand einen Verdacht hat, kann er sich gerne an uns wenden. Dann kann man im Einzelfall schauen, wie man weiter damit umgeht. Im besten Fall holt man die Eltern mit ins Boot und schaut, wie dem Kind geholfen werden kann. Zu schnelle, nicht zu Ende gedachte Aktionen können dazu führen, dass sich die Eltern verschließen, und dem Kind ist nicht geholfen, oder es wird vielleicht sogar noch bestraft“, betont Wollner.

Wichtige Unterstützer der „Regen und Sonne“-Gruppe seien einerseits Beratungsstellen, aber auch Lehrer, Schulsozialarbeiter und Erzieher. Die Gruppe, die sich alle zwei Wochen trifft, besteht derzeit aus sieben Kindern. Damit ist die Kapazität von maximal acht Kindern beinahe erreicht. Jedoch gibt es allein statistisch einen wesentlich größerer Bedarf solcher Angebote. Aktuell gibt es dieses Angebot nur in Pößneck. Andere Regionen des Saale-Orla-Kreises werden somit nicht abgedeckt, was einerseits eine personelle, andererseits eine finanzielle Frage ist.

Etwa 6000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und fünfzehn Jahren lebten Ende 2017 im Saale-Orla-Kreis. Betrachtet man man die statistischen Fallzahlen, wonach in Deutschland jedes sechste Kind aus einer suchtbelasteten Familie stammt, lässt sich schlussfolgern, dass allein zirka 1000 Kinder der genannten Alterspanne im Saale-Orla-Kreis betroffen sein könnten, wobei hier nur Kinder berücksichtigt sind, bei denen mindestens ein Elternteil alkohol- oder drogenabhängig ist. Nicht berücksichtigt sind solche Mädchen und Jungen, die in Familien mit anderem Suchtverhalten oder psychischen Erkrankungen aufwachsen. Es liegt also auf der Hand, das hier viel mehr getan werden müsse, sind sich Wollner und Thieme einig.

Das Gruppenangebot ist für die Eltern kostenfrei. Nähere Informationen gibt es in der Erziehungs-, Ehe-, Familienund Lebensberatungsstelle des Diakonievereines Orlatal in der Straße des Friedens 14 in Pößneck, Telefon 03647/422835.