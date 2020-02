Die Ußßen aus Gefell auf der Suche nach Bier

„In Deckung, die Ußßen kommen“, haben sich sicherlich die Einwohner jener Orte gedacht, die vom Elferrat des Gefeller Faschingsclubs Besuch bekamen, als die Narren auf große Kreuzfahrt gingen. Rund 220 Menschen verfolgten dieses große Spektakel am Sonnabendabend im Saal des Gefeller Rathauses.

Bevor es jedoch auf die große Reise ging, marschierte die Funkengarde unter dem Trommelmarsch von Roland Färber ein. Gleich darauf folgten auch die Männer des Faschingsclubs in den Saal. Mit Seemannsmusik stimmten die Narren auf das Motto der Saison „Zum 49. Kost’s kein Geld – auf dem Kreuzfahrtschiff um die Welt“ ein. Den Auftakt dazu machte Faschingsclubpräsident Fabian Börner, als er

Club-Präsident Fabian Börner (r.) begrüßt den Kapitän der „Ußßtanic“. Foto: Oliver Nowak

den Kapitän der „Ußßtanic“ begrüßte. Wie das Kreuzfahrtschiff der Narren aussieht, zeigte sich kurz darauf, als sich die Vorhänge der Bühne öffneten und das prachtvolle Bühnenbild preisgaben. Mit einem kleinen Tanz in farbenprächtigen Kostümen zeigten gleich darauf die kleinsten Narren ihr können.

Schnipp, schnapp, Hosenbein ab

Was es alles mitzunehmen galt, wenn es auf große Kreuzfahrt geht, zeigten „Hilde“ und „Dieter“ beim Kofferpacken. „Dieters“ Problem dabei war nur, dass er keine kurzen Anziehschachen für die südlichen Gefilde hatte. Deshalb schnitt er bei großem Gelächter Hosenbeine und Hemdärmel kurzerhand ab. „Hilde“ hingegen packte jede Menge Dessous ein, allerdings nicht für ihren „Dieter“ sondern für die Matrosen, was sie ihm sehr deutlich unter die Nase rieb. Dafür jedoch konnte „Hilde“ den schweren Koffer und einen Kasten Bier für „Dieter“ zum Kreuzfahrtschiff schleppen.

“Dieter“ und „Hilde“ kürzen eine Hose für den Urlaub.. Foto: Oliver Nowak

Glücksrad sorgtfür glückliche Ußßen

Dass Bier ein wichtiger Bestandteil des Narrenlebens ist, zeigte sich kurz darauf beim „Glücksrad“ eines äußerst fröhlichen Ußßen. Denn der Zeiger seines Glücksrades zeigte zum Schluss immer wieder anstatt auf Wasser, Cola oder Bett auf das goldgelbe Gerstengetränk. Und bei Faschingsgästen, die auch am Glücksrad drehen durften, geschah selbiges – woraufhin ihnen prompt ein Bier serviert wurde.

Auf einer Videoleinwand sahen die Faschingsgäste dann einen kurzen Film, der erzählte, wie es zur Narrenkreuzfahrt kam. Denn eigentlich hatten die Narren Thomas Cook gebucht, nur war ihnen die Pleite des Reiseanbieters in die Quere gekommen. Nahezu ebenso Pleite suchte dann der Elferrat in Reisebüros nach einer Alternative. Und sie fanden diese. Doch schon der Auftakt der Reise gestaltete sich für den Elferrat als höchst unkomfortabel. Denn selbst der Sekt, mit dem die Ußßen vor dem Betreten Ußßtanic anstoßen wollten, war alkoholfrei. Und auch auf dem Schiff selbst bekamen die Ußßen nicht ihre geliebte Hopfenkaltschale. Auch bei ihrer ersten Station, als die Ußßen auf eine Frau in hawaiianischer Tracht stießen, hatten sie kein Glück. Die bierlose Insel mit geschlossenem Gasthaus verließen sie schon nach kurzen Zeit.

Das Glücksrad macht die Ußßen froh.. Foto: Oliver Nowak

Zum Glück legte die Ußßtanic bald in Ußßenhausen an. Das dortige Etablissement „Zur Ritze“, was vor der Bühne aufgebaut war, wurde daraufhin vom Elferrat gestürmt, auf irgendeine Weise mussten sie offensichtlich ihren Bierentzug kompensieren. Allerdings trieben es die Ußßen offenbar so heftig, dass ein Gast des Freudenhauses, nur mit Unterhose und seinem braunen Uniformhemd bekleidet flüchtete. Der Mann mit dem schmalen Schnauzbart und berühmt rollendem „R“ im Akzent, rannte laut schimpfend davon. In einem weiteren kurzen Film entdeckten die Narren zu ihrem Leidwesen bei ihrer nächsten Station nur einen leeren Kasten Bier. Doch dafür hatte das Gasthaus, die „Hansibar“ geöffnet. Zur Enttäuschung der Narren konnte der Wirt aber nur Milch anbieten, was die Narren ablehnten. Nur ein einziger Gast, der verblüffende Ähnlichkeit mit dem Gefeller Bürgermeister Marcel Zapf hatte, trank in der Bar Milch. Doch dieser vertrug die Milch eher schlecht, krümmte sich vor Magenschmerzen und ging nach den Worten „Die Brauerei braut wieder“ zu den Sanitäranlagen des Gasthauses. Die nahezu verzweifelten Narren suchten derweil im Keller nach ihrem Lieblingsgetränk.

Närrischer Jahresrückblick

Zwar fanden sie kein Fass, doch dafür eine Bierleitung, wie sie dachten. Als sie die Leitung aufgeschraubt hatten und sich zeitgleich der Brauereimageninhaber erleichtern konnte, floss durch die Leitung der goldgelbe Saft, an dem sich die Narren glückselig tranken.

Nach einer Musikeinlage, die alle Menschen im Saal zum Schunkeln brachte, zeigte die Funkengarde erneut ihr können. Mit viel Humor zogen danach zwei Urlauberinnen über das vergangene Jahr her. Weder die Zeit ohne Pfarrer, noch das hohe Verkehrsaufkommen in Gefell oder die Flutung des Ortes durch Getreide nach Starkregen wurden dabei außer acht gelassen. Und auch nicht der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Gefell in der vergangenen Saison beim Weiberfasching.

Das Damenduo bei seinem närrischen Jahresrückblick. Foto: Oliver Nowak

Der diesjährige Weiberfasching wird am kommenden Freitag um 20 Uhr im Saal des Rathauses gefeiert. Wer erfahren möchte, wie die Kreuzfahrt der Ußßen weitergeht, sollte die zweite Galaveranstaltung am kommenden Sonnabend besuchen. Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr. Einlass ist bei beiden Veranstaltungen um 19 Uhr.