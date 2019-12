Die Vorfreude auf Weihnachten im Südharz steigt

Auch am dritten Adventswochenende lockten zahlreiche Weihnachtsmärkte in die Region. In Bleicherode verwandelte sich der Zierbrunnenplatz drei Tage lang wieder in ein Weihnachtswunderland. Ein Programm, vollgepackt mit vielen Höhepunkten, erwartete die Besucher. Laien-Künstler der Landgemeinde stimmten mit ihren Auftritten auf die kommende Weihnachtszeit ein, die Vereine stemmten die kulinarische Versorgung der Gäste, viele Stände hielten so manche Geschenkidee für das Fest bereit und der Weihnachtsmann kam zu Besuch.

Unbestrittener Höhepunkt des Marktes war aber einmal mehr die stimmungsvolle Bergmannsweihnacht am Samstag. Dicht gedrängt standen die Menschen, um den Klängen des Bergmannsblasorchesters von Bleicherode zu lauschen. Unterstützt wurden die Musiker vom Bergmannsverein der Stadt, der mit seinen brennenden Fackeln für das besondere Flair sorgte. Selbst der einsetzende Regen vertrieb die Zuhörer nicht von ihren Plätzen vor der Bühne.

Auch in Niedergebra wurde sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt. Für Michael Steinke war es – wie so oft in den vergangenen Monaten – eine Premiere in seinem neuen Wirkungskreis. Erstmals eröffnete der Pfarrer mit einer kleinen Andacht den Weihnachtsmarkt. In der gut gefüllten Kirche konnte er auch zwei besondere Gäste begrüßen: zwei Handwerksgesellen auf der Walz. Die Schneiderin und der Tischler, die auch Weihnachten auf Wanderschaft und nicht zu Hause sein werden, konnten so in der Nicolaikirche ein paar besinnliche und frohe Momente erleben. Schnell kamen sie auch nach der Andacht auf dem Weihnachtsmarkt mit den Besuchern ins Gespräch und mussten so einige Fragen beantworten. Denn wann hat man schon die Gelegenheit, einem Wandergesellen so nahe zu kommen.

Das Programm nach der Andacht gestalteten in diesem Jahr Mädchen und Jungen der Grundschule des Ortes. Mit ihrer einmal ganz anderen Version des klassischen Krippenspiels sangen und tanzten sie sich sofort in die Herzen der Besucher. Lachende Gesichter und begeisterter Applaus war der Lohn für die Schüler. Nach dem Kaffeetrinken in der Kirche durften sich die Gäste noch über ein Chorkonzert mit den Frauenchören aus Obergebra und Sondershausen freuen. Vor dem Gotteshaus sorgten die Feuerwehr und der Sportverein des Dorfes mit allerhand Köstlichkeiten in flüssiger oder fester Form für die Versorgung der Gäste. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk hatte, wurde ebenfalls fündig.

Die imposante, hell angestrahlte Fassade der St.-Johannis-Kirche in Ellrich bot am Wochenende wieder eine einzigartige Kulisse für den kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Der Duft von Apfelpunsch, Glühwein, Bratwurst, geräucherter Forelle und Waffeln lag in der Luft und lockte zahlreiche Besucher in die nördlichste Stadt des Landkreises. Die kleinen Gäste konnten über einer Feuerschale selber Stockbrot backen, mit dem Kettenkarussell durch die Lüfte schweben oder bei der elfjährigen Jasmin Kräutersalz herstellen. Antje und Jürgen Weyand vom Café Nicolai verkauften erstmals heißen Apfelpunsch. „Dieser wurde aus Obst von der Streuwiese am Burgberg gepresst, die wir vor der Verbuschung retten und pflegen“, berichtet Unterstützer Karsten Weiß.

Mit dem traditionellen Stollenanschnitt hatte Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) den Markt am Samstagnachmittag gemeinsam mit Pfarrer Jochen Lenz eröffnet. Knappe eineinhalb Meter maß das Weihnachtsgebäck, das der ortsansässige Bäckermeister Ralph Kellner extra für die Eröffnung gebacken hatte.

So richtig weihnachtlich wurde es beim anschließenden Konzert des gemischten Chors unter der Leitung von Viktor Getz und Sandy Nickel in der gut gefüllten, temperierten Johanniskirche. Das Repertoire reichte von bekannten deutschen Weisen wie „O du fröhliche“ bis zum russischen Liedgut mit „Bajuschki“. Viel Beifall bekamen die Brüder Lukas, Willi, Paul und Hannes Eichel, die gemeinsam mit Jochen Lenz an der Gitarre den Song „Silber und Gold“ von Rolf Zuckowski darboten. Mathias Schrader begeisterte das Publikum mit „Amazing Grace“, gespielt auf seinem Dudelsack. Die Gäste waren einhellig der Meinung, dass es ein stimmungsvoller Abend war. Mit lautstarkem Applaus bedankten sich der Stadtchef und sie bei den Sängern sowie bei den Organisatoren für den gelungenen Auftritt.