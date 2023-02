Digitaler Unterricht in Nordhausen: Alle Gymnasien haben bald drahtloses Internet

Nordhausen. Der Landkreis Nordhausen plant rund 3,3 Millionen Euro im Digitalpakt für Schulen ein. Das größte Projekt ist fast beendet.

Rund 3,3 Millionen Euro sind im Digitalpakt für Schulen in Trägerschaft des Landkreises Nordhausen eingeplant. Im Gegensatz zu anderen Regionen sei es der Kreisverwaltung gelungen, alle Fördermittel zu binden, so Kreissprecherin Jessica Piper. Es lägen Bewilligungen für die gesamte Fördersumme vor. Insgesamt werden demnach elf Schulen, darunter Grund- und Regelschulen sowie alle drei Gymnasien, mit drahtlosem Internet (WLAN) ausgestattet.

Das größte Projekt steht kurz vor dem Abschluss. Am Herder-Gymnasium sowie im Mittelstufengebäude des Humboldt-Gymnasiums in Nordhausen hat der Landkreis als Schulträger für über 1,3 Millionen Euro ein WLAN-Netz integriert. „Insbesondere die Struktur solch großer, altehrwürdiger Gebäude bringt bauseitig enorme Herausforderungen mit sich“, so der 1. Beigeordnete Stefan Nüßle bei einem Besuch am Humboldt-Gymnasium. So wurden an beiden Schulgebäuden insgesamt 41 Kilometer Daten- und Stromkabel verlegt, 546 Datendosen sowie 114 Accesspoints installiert.

Die Schüler arbeiten im Unterricht nun mit ihren Tablet-Computern, die Lehrkräfte können über das WLAN-Netz und eine spezielle Software Aufgaben verteilen und kontrollieren.