Drachenparade am Himmel über Mattstedt erwartet

Mattstedt. Am Sonntag lädt der Heimatverein zum gemeinsamen Drachensteigen über Mattstedt ein.

Der Heimatverein lädt am Sonntagnachmittag Groß und Klein zum gemeinsamen Drachensteigen nach Mattstedt ein. Gegen 15 Uhr startet das Flugspektakel am Wasserhäuschen in Richtung Ködderitzsch. Die Freiluft-Veranstaltung hatte bereits im Vorjahr nur unter Beachtung der Corona-Bestimmungen – etwa mit Kontakterfassung – stattfinden können.