Thüringen hilft: Zwei Spray-Künstler stellen Plauderbank in den Wald

Saalfeld. Ein ganzer Wald in einem Raum: 30 Projekte will „Thüringen hilft“ in den nächsten Wochen unterstützen. Die Saalfelder Plauderbank ist schon fertig.

Erst klappern die Mischkugeln in der Dose, dann verwandeln Tim Müller und Steffen Milde aus Saalfeld mit leisem Zischen eine graue Betonsäule in einen schwarz-weiß-gescheckten Birkenstamm, der seinem echten Vorbild verblüffend ähnlich sieht. Die Spray-Künstler haben im Haus der Diakonie in der Brudergasse einen windgeschützen, offenen, aber ziemlich tristen und grauen Vorraum in einen frischen Wald verwandelt. Und mittendrin steht die Plauderbank, eine originelle Begegnungsstätte für die Bewohner der Saalfelder Senioren-Wohnanlage. Dichte Bäume halten den Rücken frei, gegenüber zieht ein gemaltes Panorama die Blicke in die Ferne.

Ingrid Uhlmann von der Kreisdiakoniestelle, die das Projekt betreute, ist glücklich: „Bei Wind und Wetter können sich die Bewohner jetzt hier treffen, untereinander oder mit Gästen, können Neuigkeiten und Erinnerungen austauschen – oder einfach nur plaudern. Die Bäume schützen – auch wenn sie nur gemalt sind – vor Regen und spenden im Sommer wie ein echter Wald kühlenden Schatten.“ In mehreren Wohngemeinschaften wohnen rund 50 Senioren mit und ohne Behinderung, die meisten allein. Obwohl die Anlage sehr schön und sehr modern ist, fehlt es an Möglichkeiten der Begegnung, vor allem auf dem Hof, gegenüber dem alten Kloster. Die Plauderbank soll Abhilfe schaffen: aus naturbelassener Pappel, Esche und Akazie hat der Saalfelder Tischler Stephan Neumann eine urige und extrabreite Bank gebaut – „Thüringen hilft“ hat das Projekt finanziert.

Die Fantasie ist das Kapital

Die Spray-Künstler Tim Müller (l.) und Steffen Milde aus Saalfeld haben in der Senioren-Wohnanlage in der Brudergasse den grauen, tristen Raum für die Plauderbank in einen frischen Wald verwandelt. Foto: Ingo Glase

Nun haben die Spray-Künstler Tim Müller aus Greiz und Steffen Milde aus Rudolstadt den Raum um die Bank gestaltet – und in einen einladenden Wald verwandelt, der die Natur rund um Saalfeld widerspiegelt. Sie verändern seit über 20 Jahren mit Spraydose statt Pinsel einzelne Wände und ganze Fassaden. Mal klettern Bergsteiger ein Haus hoch, mal fährt ein riesiger Lkw mit Schläuchen und Kabeln rückwärts aus einer Halle, mal löscht die Feuerwehr einen Garagenbrand – alles fotorealistisch und mit messerscharfen Details, die die optische Täuschung dreidimensional werden lassen. „Die Fantasie ist unser Kapital“, verrät Tim Müller. „Wir sprechen mit den Firmen, reden über deren Produkte, deren Vorstellungen und deren Philosophie – und überraschen sie dann mit unseren Visionen.“ Über 400 Projekte haben sie schon umgesetzt. Aber so viel Landschaft hat noch nie in einen so kleinen Raum gepasst.

30 Projekte will „Thüringen hilft“ in den nächsten Wochen unterstützen. Wer helfen will:

Spendenkonto IBAN: DE89 8205 1000 0125 0222 20

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland.

Für eine Spendenquittung bitte im Feld Verwendungszweck die Adresse angeben.

