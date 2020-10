Energieversorgung Apolda sorgt für neue „Feuerwehr“

Die Energieversorgung Apolda haben auch in diesem Jahr einige ihre Trafo-Kästen wieder von Graffiti-Künstlern verschönern lassen. „Die Farbfritzen“ Heiko und Christian Rank von stark inform wurden dabei nicht nur in der August-Bebel-Straße, am Marktkauf oder am Heidenberg aktiv – auch die kleine Trafostation in Oberndorf kam dieses Jahr in die Kur. Von der Größe her perfekt zum benachbarten Spielplatz passend und von weitem kaum zu unterscheiden, sieht man dort nun ein Miniatur-Löschfahrzeug.