England-Ferien für Schüler aus dem Landkreis Sömmerda

In den Sommerferien 2020 gibt es für elf- bis 19-jährige Schüler aus dem Landkreis Sömmerda die Möglichkeit, für zwei Wochen an einer kombinierten Lern- und Erholungsreise mit Sprachkurs in England teilzunehmen.

Untergebracht werden die Jungen und Mädchen in speziell ausgesuchten englischen Gastfamilien in der am Meer gelegenen Kleinstadt Broadstairs - hier lebte einst auch Charles Dickens und schrieb mehrere seiner Werke. Jeweils vormittags werden die Schüler in kleinen Gruppen von qualifizierten englischen Sprachlehrern unterrichtet. So können sie ihre Englischkenntnisse verbessern und erweitern. Zum Ende des Sprachkurses bekommt jeder Teilnehmer ein Zertifikat. Nachmittags steht eine vielseitige Freizeitgestaltung mit Sport und Ausflügen - auch nach London - auf dem Programm. Und auch ein Rathausempfang ist vorgesehen - der Bürgermeister von Broadstairs freut sich auf die Gruppe. Das Ganze ist eine gute Gelegenheit, um Lernen und Spaß miteinander zu verbinden und Land und Leute kennenzulernen. Begleitet wird die Gruppe von deutschen und englischen Betreuern.

Ein Informationsheft gibt es kostenlos - einfach eine Mail an info@schuelerdienst.com schreiben und Namen, Adresse, Alter und Klassenstufe angeben.