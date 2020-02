Enttäuschung bei Gina Hesse und ihren Huskys

Die Fünf hätte Gina Hesse zu gern vollgemacht. Mit der Absage der TransThüringia 2020, dem längsten Schlittenhunderennen für reinrassige Schlittenhunde in Mitteleuropa, ist unklar, ob ihr Wunsch 2021 in Erfüllung gehen kann. Tagtäglich hat die Schloßvippacherin die Wetterprognosen verfolgt und bis zuletzt auf Schnee und damit auf ihre 5. Teilnahme in der Tourenklasse gehofft. Seit dem 30. Januar steht fest, dass das Rennen am Rennsteig aufgrund von Schneemangel ausfällt.

Die Enttäuschung steht Gina Hesse ins Gesicht geschrieben. „Wir standen in den Startlöchern“, sagt sie. Gut 1000 Trainingskilometer hat sie mit ihren Hunden zurückgelegt. Um wie bei der TransThüringia Tagesdistanzen von 30 und auch 50 Kilometer laufen zu können, müssen die Tiere gut vorbereitet sein. Kondition erlangt haben die Huskys in Trainingslagern unter anderen in Rotheschirmbach und in Bücheloh. Dort wurden sie täglich eingespannt. Da kein Schnee lag, kam ein Trainingswagen zum Einsatz. Ausflüge in den Thüringer Wald blieben dieses Jahr aus. „Zwei Zentimeter Schnee reichen zum Schlittenfahren nicht aus. Da machen wir uns nur die Kufen kaputt“, erklärt sie.

Mit Streicheleinheiten verwöhnt Gina Hesse ihre vierbeinigen Lieblinge. Foto: Jens König

Rund um Schloßvippach waren die Bedingungen auch nicht optimal. Einen richtigen Trainingsplan aufzustellen, war kaum möglich. „Durch die warmen Temperaturen musste ich mit dem Pensum heruntergehen. Bei elf Grad Celsius kann ich die Hunde maximal vier Kilometer laufen lassen, sonst überhitzen sie“,erklärt sie. Immer wieder eine neue Herausforderung sind die Bodenverhältnisse. Gibt es Pfützen, besteht die Gefahr, mit den Wagen steckenzubleiben. Werden befestigte Wege benutzt, ist die Belastung für die Pfoten zu groß. „Die Hunde sind wie rohe Eier“, zieht die Schloßvippacherin einen Vergleich.

Da die TransThüringia das einzige Mittelstreckenrennen in Deutschland ist, gibt es für Gina Hesse und ihre Huskys in diesem Jahr keinen Wettkampf. Das Sprintrennen, das am 16. und 17. Februar in Frauenwald stattfindet, kommt für die Schloßvippacherin und ihre Vierbeiner nicht mehr in Frage. „Zehn Jahre haben wir an Sprintrennen teilgenommen, jetzt sind die Hunde dafür zu alt.“ Der älteste ihrer Huskys ist 15 Jahre, dann geht es weiter mit 14, 11, 10, 9 5, 4 und 2 Jahren. Außerdem beanspruche das Sprinten zu stark die Gelenke der Tiere. Ein weiterer Grund seien die Distanzen. „Bei Sprintrennen werden um die vier Kilometer zurückgelegt. Die Hunde aber wollen Ausdauer.“

Ein Zeichen dafür, dass es keinen Winter mehr gibt, liefern die Hunde. Wie Gina Hesse zu erzählen weiß, hätten die schon im November begonnen, ihr Fell „abzuschmeißen“. Ein Leben ohne die Vierbeiner könnte sie sich heute nicht mehr vorstellen. Dass Hunde ihre große Leidenschaft sind, war schon immer klar. „Ich wollte schon immer einen Hund haben“ , sagt die gelernte Veterinäringenieurin. Begonnen hat alles mit Hündin Dena. Die hatten Gina und Gunter Hesse, nachdem ihr Dalmatiner-Husky-Mix überfahren worden war, vor 14 Jahren aus dem Tierheim geholt. Bei einem Hund ist es nicht geblieben. Heute versorgt sie zusammen mit ihrem Mann zehn Huskys. Mehr sollen es nicht werden. „Die Hunde sollen die Zeit bei uns genießen.“