Thüringens Minister Georg Maier (SPD) war am Mittwochnachmittag spontan und erneut auf den Apoldaer Friedhof gekommen, um ein Zeichen zu setzen, wie er sagte. Er hatte fünf weiße Rosen dabei, um der Toten zu gedenken, sie nochmals zu würdigen. Hauptgrund für seine Anwesenheit war indes ein anderer.

Am Mittwochmorgen nämlich war festgestellt worden, dass drei Schautafeln auf dem Gräberfeld für Alliierte und auf dem für Deutsche abmontiert und gestohlen worden waren. Auf ihnen wurde unter anderem über die Arbeit des Volksbundes für Deutsche Kriegsgräberfürsorge berichtet, zudem über diverse Einzelschicksale beispielsweise von Zwangsarbeitern, aber auch Soldaten. Obendrein hatten Unbekannte diverse Rosen, die am Sonntag dort niedergelegt worden waren, durch die Gegend geworfen.

Bereits am Volkstrauertag hatte Maier gemeinsam mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) an der zentralen Gedenkveranstaltung in Apolda teilgenommen. Kurz darauf war Superintendent Gregor Heidbrink unweit des deutschen Gräberfeldes von mehreren Personen, die mutmaßlich der rechten Szene zuzuordnen sind, angegriffen worden, nachdem er diese bei der Ehrung auf dem deutschen Gräberfeld fotografiert hatte (unsere Zeitung berichtete). Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren. „Gute Chancen“ auf eine erfolgreiche Ermittlung gebe es, hieß es seitens der Polizei vorerst.

Nach dem Vorfall vom Sonntag nun also schon wieder Apolda. Dass es sich um eine „Resonanztat“ mit Bezug auf den Volkstrauertag handelt, wollte Maier nicht ausschließen.

Sowohl am Sonntag als auch aktuell handele es sich um Straftaten, die dringend sauber aufgeklärt werden müssen, sagte er. Neben dem strafrechtlichen Aspekten handele es sich um die Verhöhnung von Toten und gezielte Provokationen. Der Gefahr von Geschichtsrevision werde man entschieden entgegen treten. Mit allen rechtsstaatlichen Mitteln werde man all dem begegnen. Es handele sich bei den Vorfälle in Apolda weder um eine Lappalie noch um einen Kavaliersdelikt. Angesichts der Geschehnisse gelte es, ein unmissverständliches Zeichen zu setzen, so der Innenminister.

Michael Krapp, der Landesvorsitzende des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, sagte, dass man für jegliche Diskussion offen sei. Aber bitteschön mit offenem Visier. Aber diese Schändung der Grabanlagen könne man einfach nicht auf sich beruhen lassen. Das, was in Apolda passiert sei, sei nichts weiter als feige.

Die Spurensicherung war am Mittwoch umgehend erfolgt, wobei aber offensichtlich mehrere in der Erde liegende Schrauben, die zur Befestigung der Tafeln gedient hatten, übersehen worden sind. – Das war für die Polizei im Beisein ihres Innenministers durchaus keine angenehme Situation. Immerhin könnten an den Schrauben wichtige Spuren und damit Hinweise auf die Täter sein.