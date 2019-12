Erste Bieter für den Breitbandausbau im Südharz

Für den Breitbandausbau im Landkreis Nordhausen laufen dieser Tage erste Bietergespräche. Darüber informierte Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Dienstagabend den Kreistag und reagierte damit auf das Drängen von Bleicherodes Landgemeindebürgermeister Frank Rostek (CDU). „Die zuständigen Telekommunikationsunternehmen lassen sich auch nicht unter Druck setzen. Schreibe ich die Realisierungszeiträume zu eng vor, wird sich keiner für den Ausbau bewerben“, erklärte Matthias Jendricke, der deshalb noch nichts zu den Zeiträumen des geplanten Ausbaus sagen konnte.

Über den Inhalt der Gespräche in der vorletzten Woche sei er vorerst zu Stillschweigen verpflichtet worden, entschuldigte sich Jendricke dafür, dass er noch nicht ins Detail gehen könne. Zwei wesentliche Informationen gab er dennoch: So sagte er, dass es beim Ausbau des Netzes für schnelles Internet um zweistellige Millionensummen geht. Zudem habe es im zweiten Ausschreibungszyklus des hiesigen Breitbandausbaus für alle vier Versorgungsbereiche im Landkreis Angebote gegeben. Bei einer ersten Ausschreibung fehlten solche noch vollends. Wohl, weil die Erschließung des ländlichen Raums nicht attraktiv genug ist für große Telekommunikationsunternehmen, so Jendrickes Vermutung.

Er bekräftigte daher seine Idee, den Breitbandausbau in die öffentliche Hand der Kommunen zu geben. Diese Idee hatte er schon im Kommunalwahlkampf im Mai vorgebracht.