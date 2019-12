Erwachsenenspiel in Reisdorf mit Witz, Botschaft und Jesuskind

Mit reichlich Witz und sogar einem echten Jesuskind hat am Samstag das 6. Reisdorfer Adventsspiel der Erwachsenen für ein volles Gotteshaus gesorgt. In diesem Jahr haben sich die Schauspieler ein namenloses Stück zur Aufführung ausgesucht, dessen Kernbotschaft lautete: „Du bist erst reich, wenn du etwas hast, das man nicht mit Geld kaufen kann.“ Für musikalische Umrahmung sorgte das weihnachtliche Spiel von da’capo.

Die Geschichte um Gier und Profitmaximierung entspann sich am Samstagabend übrigens noch recht harmlos mit einem Gagfeuerwerk für das zwei Putzfrauen in feinster Mundart sorgten. So klagte die Ältere der Jüngeren ihre vielfältigen körperlichen Leiden. Fachmännisch und dialektal gab es im Gegenzug einen Rat, doch den jeweils richtigen Spezialisten aufzusuchen. So erfuhren die Besucher, dass gegen Ohrenschmerzen der Gang zum „Ohrologen“ helfe. Und weil es die Ältere im Genick hätte, wäre doch der Besuch beim „Genickologen“ ratsam. Und weil sie es nicht nur übel im Gedärm hätte, wo der „Därmatologe“ helfen könne, sondern auch noch Probleme beim halten der „Pische“, war natürlich auch noch der „P’scholge“ empfehlenswert. Und wer sich schon immer fragte, wer bei Hämorriden hilft, für den gab es auch noch einen Tipp: „Da musst du nach Ägypten reisen, da gibt es die besten Arschologen der Welt.“

Findiger Praktikant hat beim Adventsspiel der Erwachsenen in Reisdorf einen Plan

Ernster wurde es dann im Anschluss, als der Geschäftsführer, ein gewisser Herr Wolf, seine Beschäftigten auch an Heiligabend nicht rechtzeitig Feierabend machen lassen will. So gehe die Arbeit immer vor und rufen die Deadlines. Gegen den Rat seiner Angestellten empfiehlt er der Vertreterin einer Automobilfirma, die den eigenen Laden zu einer Goldgrube machen wollte, Personal einzusparen, ins Ausland zu gehen und billigere Teile einzukaufen.

Die Mitarbeiter, angeführt vom findigen, aber bisher nur zur Knechtschaft verdammten Praktikanten, einwickeln einen Plan. So führen die Freunde des jungen Kaffee- und Frühstück-Bringers gerade ein Krippenspiel auf. Abwechselnd tauchen diese plötzlich im Büro des Chefs auf und verschwinden sofort wieder. Sie befördern den latenten Alkoholismus des Geschäftsführers und lassen ihn an sich und andere an ihm zweifeln. Die mehrmals hinzugerufene Polizei ist zum Glück nachsichtig und fragt nur: „Sollen wir Ihnen einen Arzt rufen?“

Sogar ein echtes Jesuskind wird auf der Bühne präsentiert

Finale des Adventsspiels in der Kirche mit einem echten Jesuskind auf der Bühne. Foto: Martin Kappel

Am Ende kommt der Chef dem Ganzen schließlich doch noch auf die Schliche und verlangt eine Erklärung. Obwohl er zuvor stets die Austauschbarkeit eines jeden Mitarbeiters betonte, kommt Herr Wolf zu einer überraschenden Erkenntnis: Es ist Weihnachten und alle wollen und sollen bei ihren Liebsten sein. Und der pfiffige Praktikant erhält für seine zur Schau gestellten Organisationstalente sogar noch eine Festanstellung.

Zum Finale auf der Bühne mit allen Darstellern gab es dann noch eine besonders süße Überraschung. So ist die Maria-Darstellerin auch im echten Leben gerade Mutter geworden, so dass ein echtes Jesuskind präsentiert werden konnte. Es soll zu Ostern getauft werden, verrät Pfarrer Matthias Uhlig, der sich über das gut gefüllte Gotteshaus und die Reaktionen auf das Stück am Samstag freute.