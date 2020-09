Es geht doch: Rummel in Saalfeld zu Corona-Zeiten

Viel Spaß auf dem Karussell hat die zweijährige Laura. Auf dem Platz am Weidig hat am Sonnabend der Saalfelder Jahrmarkt eröffnet. Er geht noch bis zum 4. Oktober.

Endlich wieder Rummel: Auf dem Saalfelder Weidig hat am Sonnabend ein Jahrmarkt eröffnet. 20 Schausteller sorgen mit Autoscooter, Kinderkarussell, Losbude und so weiter für Volksfeststimmung. Das Ganze mit maximal 500 Besuchern gleichzeitig auf dem Platz und Hygienekonzept. Alkohol sucht man vergebens. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen an die Politik und die Kommunen, dass es geht in diesen Zeiten“, sagt Organisator Dirk Kirchner, erster Vorsitzender des Erfurter Schaustellerverbandes. Nicht zuletzt mit Blick auf die Weihnachtsmärkte. „Wir sind froh, dass wir wieder etwas tun können“. Das Okay für den Jahrmarkt kam kurzfristig. Um die zusätzlichen Kosten für Einzäunung und Sicherheitsdienst stemmen zu können, wird ein Euro Eintritt fällig.