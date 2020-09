Evakuierung im Freibad klappte wie am Schnürchen

Sirenengeheul von einem halben Dutzend Feuerwehrfahrzeugen ließ am frühen Montagabend in Apolda aufhorchen. Unterwegs waren die Einsatzkräfte samt Rettungsdienst sowie Polizei in diesem Augenblick in Richtung Freibad. – Dort war kurz zuvor dichter Rauch aus dem Technikraum unterhalb der großen Wasserrutsche gedrungen, was den Einsatz allein schon mit 34 Feuerwehrleuten und sechs Fahrzeugen erforderlich machte – zum Glück nur zu Übungszwecken.

