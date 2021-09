Familienzentrum „Charlotte“ Bad Sulza auf Vorstellungstour in Mügo

Das mobile Familiencafé des Familienzentrums "Charlotte" Bad Sulza legte am Dienstag Station im Pfarrgarten in Münchengosserstädt ein.

Beim Leitergolf ist Konzentration gefragt. Und so schafft es Valentin (5) erfolgreich, eine Schnur mit zwei Kugeln an den Enden auf eine der Sprossen zu werfen. Der 17 Monate alte Emil beobachtet interessiert das Spiel. Beide Münchengosserstädter waren mit ihren Familien am Dienstag in den Pfarrgarten gekommen. Dort legte Kristin Märten Station ein mit dem mobilen Familiencafé des Familienzentrums „Charlotte“ Bad Sulza und der Vorstellungstour „Unterwegs zu euch“.