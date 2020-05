Nordhausen. In der Einrichtung wird für eine weitere Folge von „Tierisch, tierisch“ gedreht.

Filmteam gastiert im Nordhäuser Tierheim

Ein Fernsehteam der Sendung „Tierisch, tierisch“ mit Moderatorin Uta Bresan hat vor Kurzem Station im Nordhäuser Tierheim gemacht. Das teilte Einrichtungsleiterin Jennifer Schenk mit. Im Mittelpunkt des Drehs standen die Hunde Snoopy, Melli, Sammy und Bullet. Für die Vierbeiner wird schon seit geraumer Zeit ein neues Zuhause gesucht.

Die Mitarbeiter des Tierheims setzen ihre Hoffnungen nun auf die Ausstrahlung der Sendung. Bereits in der Vergangenheit konnten auf diesem Weg einige Tiere erfolgreich vermittelt werden, so Tierheimchefin Jennifer Schenk. Die Sendung wird am kommenden Mittwoch, dem 20. Mai, um 19.50 Uhr im MDR ausgestrahlt.