Finale nach 17 Jahren

Kaum wartet man 17 Jahre, schon geht’s los. Erfurt und ein Caravan-Parkplatz hatte das Zeug für eine unendliche Geschichte. Man kam einfach nicht überein. Seit 2003 wird darüber diskutiert. Mehr aber auch nicht. Schon 2005 kursierte ein Papier, in dem dem Stadtrat sage und schreibe 17 mögliche Standortvorschläge unterbreitet wurden. Nicht einer wurde realisiert. Man zerfaserte sich immer wieder im Für und Wider und kam letztlich zu keinem Ergebnis. Bis heute. Denn nun ist es tatsächlich passiert: der Caravan-Parkplatz ist fertig und harrt der offiziellen Einweihung am Freitag. Ob die angesichts der momentanen Rahmenbedingungen so ausfällt wie gedacht, sei einmal dahingestellt. Fakt ist: Kerstin List hat es geschafft. In der Rudolstädter Straße. Der Platz spielte auf dem Katalog von 2005 keine Rolle.

Ewiges Gerangel mit der Stadt Ein einsamer Caravan steht in der Mitte des 15.000 Quadratmeter Platzes. Ein Schweizer. Der Erste. Kerstin List ist selber Camperin „solange ich denken kann“, wie sie sagt. Zelt, Faltboot, Klappfix - die Utensilien gehören zu ihrer Jugend in der DDR. 2012 hat sie sich mit ihrem Ex-Mann Patrick dann ein Wohnmobil gekauft. Und da drang dann plötzlich ins Bewusstsein, dass es in Erfurt für Gäste mit Caravan ein Problem ist, das Campingfahrzeug abzustellen. Sogar im Ausland habe man sie von Gleichgesinnten auf den Missstand angesprochen. 2014 wurde man bei der Wirtschaftsförderung vorstellig. Mit einem klaren Konzept. „Ich habe damals nicht geahnt, was das für ein Gerangel wird. Hätte ich es gewusst, hätte ich die Hände davon gelassen“, sagt die Geschäftsfrau ehrlich. Bereut hat sie den Entschluss nach sechsjährigem Gezerre heute trotzdem nicht. 100 Stellplätze für Wohnmobile Vor zwei Jahren war dann mit ihrem neuen Partner Philipp der Entschluss gereift, einen Campingpark für Wohnmobile zu errichten und sich damit selbstständig zu machen. Und einen geeigneten Standort zu suchen. In Dittelstedt war er gefunden, wenngleich das nicht ohne Widerspruch im Ortsteil blieb. 2018, im Oktober, Baustart. Für 100 Stellplätze, 20 Mal 10 Meter, rasengeschottert, pro Wohnmobil. Und nicht nur das. Stromanschluss, Wasseranschluss - einer für drei Stellplätze - Entsorgungsstation. Die steht übrigens auch - gegen Gebühr - externen Campern zur Verfügung. Es gibt ein Funktionsgebäude mit Rezeption, Frühstücksservice. Und es ist gleichzeitig das neue Zuhause für Kerstin List. Sie wird, wenn das Projekt gut anläuft, ihre Stelle bei einem regionalen Gasversorger kündigen und sich nur noch dem Campingpark widmen. Zu tun gibt es genug. Der Platz ist nämlich nicht nur für Caravan-Camper konzipiert. Neben den Stellplätzen hat Kerstin List auch an die gedacht, die es gern individuell mögen, ohne ins Hotel zu gehen. Sieben Campinghütten mit zwei bis vier Betten warten auf Gäste. Auf Gäste ohne Wohnmobil. 39 bis 59 Euro pro Nacht. Mit Nutzung des gesamten Areals. Das ganze Areal heißt, man kann alle sanitären Einrichtungen des angegliederten Funktionsgebäudes nutzen - moderne Duschboxen, Toiletten, Kochmöglichkeiten, Waschgelegenheiten, Wickelplätze. Für Preise zwischen 27 und 45 Euro pro Nacht. Drei Mitarbeiter kümmern sich ab dem 1. April um die Gäste. 2,5 Millionen Euro investiert 2,5 Millionen Euro hat Kerstin List investiert. Sie sagt es und lacht. Der pure Optimismus. Eidechsenhabitate, Fledermaushabitate, Nisthöhlen für Vögel - alles eingepreist. Auch 52 neu gepflanzte Bäume und eine drei Meter breite Hecke rund ums Areal. Naturnahe Gestaltung. „Ich will zeigen, dass hier nichts versiegelt wurde. Und ich bin sicher,das funktioniert“, sagt sie. Rund 50 verbindliche Buchungen für die nächste Zeit und auch schon die ersten für 2021 stimmen sie optimistisch. Es hat sich wohl schnell herumgesprochen mit Erfurts erstem Wohnmobil-Parkplatz. Und der guten Busanbindung zur Innenstadt. Was jetzt noch fehle, sei ein gescheiter Radweg, sagt Kerstin List. Und lächelt.