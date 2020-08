Fischernetze aus dem Pazifik fürs schmucke Restaurant

Apolda. Was ausgediente Fischernetze mit dem neuen Hotel-Restaurant in Apolda zu haben und Weiteres mehr erfuhr unser Zeitung von der Geschäftsführerin.

Auf Fischernetzen beispielsweise aus dem Westpazifik wird der Gast künftig im Restaurant des Hotels am Schloß in Apolda flanieren. Allerdings wird er das gar nicht mitbekommen. Weshalb das so ist, was das mit Filipinos zu tun hat, wie es überhaupt dazu kam und warum das Ganze auch noch für unseren Planeten gut sein soll, erklärt Hotelchefin Peggy Lindner jetzt auf Nachfrage unser Zeitung.