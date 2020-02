Siegmar Schmidt gibt seinem Zicklein in Sprötau die Flasche. Der kleine Ziegenbock erblickte am 21. Januar das Licht der Welt. Leider hatte die Mutter nur Kraft, sich um ein Baby zu kümmern.

Flaschenkind hält Sprötauer auf Trab

Kurze Nächte liegen hinter Siegmar Schmidt. Es ist noch nicht lange her, da musste der Sprötauer aller vier Stunden aufstehen, um sein kleines Flaschenkind zu füttern. Es handelt sich um einen kleinen Ziegenbock, der am 21. Januar in seinem Stall zur Welt kam. Mittlerweile konnte Schmidt die Intervalle verlängern. Momentan reichen drei Mahlzeiten am Tag aus. Ziel ist es, mit zwei Fütterungen über den Tag zu kommen.

Der kleine Ziegenbock kam zusammen mit einer Ziege als Zwillingspaar auf die Welt. Während die Mutter nach der Geburt scheinbar nur Kraft für ein Tier hatte, musste Siegmar Schmidt das andere trockenreiben und mit der Flasche versorgen. „Die Mutterziege ist fünf Jahre alt und hat schon viermal gelammt. Eigentlich ist sie erfahren. Doch den kleinen Bock hat sie nicht mehr angenommen“, erzählt der Sprötauer. Flaschenkind ist über den Berg Das Melken lässt sich Ziegenmama Petra gefallen. Ihr Junges bekommt die Milch aus den Händen des Ziehvaters. Foto: Jens König Zwei Tage blieb die Rotlichtlampe im Stall an und Schmidt kümmerte sich, wann immer es ging. Die Milch übrigens melkt er ganz frisch von der Mutter direkt in die Babytrinkflasche. Jetzt zwei Wochen später macht sich seine Fürsorge bezahlt. Das Flaschenkind ist über den Berg und kann den Besuch seiner Ersatzmama kaum erwarten. „Schon wenn ich das Stalltor aufmache, werde ich begrüßt. Dann weicht mir der Kleine nicht von der Seite“, sagt Schmidt. Einen Namen hat er für sein kleines Flaschenkind noch nicht. Das wird sich sicher bald ändern. Die Mädchen und Jungen des Sprötauer Kindergartens haben ihren Besuch schon angekündigt. „Sie werden sicher einen schönen Namen finden“, ist Schmidt sicher. Eine Bedingung jedoch gibt es: Da die Mutter Petra heißt, sollen auch der Namen ihrer Kinder mit dem Buchstaben P beginnen. Noch dreimal Nachwuchs in Aussicht Die Zwillinge sind nicht der einzige Nachwuchs, der sich im Sprötauer Ziegenstall eingestellt hat. Noch vier weitere Zicklein sind schon geboren worden. Sie kamen alle zwischen dem 13. und 21. Januar zur Welt. Bis Ende Februar werden noch drei weitere erwartet. Das weiß er so genau, weil die Tragezeit bei Ziegen auf den Tag genau fünf Monate betrage. „Nach dem Liebesakt lässt sich das einfach ausrechnen.“ Dass der heutige Bauamtschef der Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach einst eine Ausbildung zum Tierwirt absolviert hat und bis zur Wende in der Tierproduktion in der LPG in Sprötau beschäftigt war, ist ihm heute von großem Vorteil. Er weiß nicht nur, worauf es bei Nahrung, Pflege und Aufzucht ankommt, er kann auch als Geburtshelfer auftreten. Gerade bei Erstgebärenden sei das wichtig. Erfahrener Tierwirt Seit gut 50 Jahren hält der Sprötauer Ziegen. Die Begeisterung für die Tiere hat er seiner Oma Ida zu verdanken. Wie er zu erzählen weiß, stammte deren Familie aus Schlesien und hatte von je her Ziegen gehalten. „Als ich sieben Jahre war, schenkte mir Oma Ida ein kleines Zicklein. Von da an hatte ich immer Deutsche Weiße Edelziegen“, sagt er und berichtet weiter, dass die Sprötauer ihn gar nicht ohne Ziegen kennen und viel Verständnis haben. Im Frühjahr geht’s auf die Weide Die nächsten drei Monate werden die Lämmer mit Muttermilch versorgt. Die Herde bleibt im Stall. Die Großtiere werde mit Heu und Rüben gefüttert. Im März, April rechnet Schmidt damit, die Tiere wieder auf die Weide zu lassen. Die Gemeinde hat ihm gestattet, die Tiere auch an verschiedenen Flächen im Ort grasen zu lassen. Damit könne an oft unzugänglichen Stellen der Verbuschung entgegengewirkt werden.