Frau Holle lässt es in Buttstädt schneien

Frau Holle war das Märchen, was der Elternbeirat des Buttstädter Kindergartens „Sonnenschein“ am Freitagnachmittag in der Loh-Turnhalle in Buttstädt aufführte. Schon zum sechsten Mal taten sich die Eltern aktiver und ehemaliger Kindergartenkinder zusammen, um das mittlerweile zur Tradition gewordene Weihnachtsmärchen einzustudieren.

Dabei bekamen auch die Kinder der Schauspieler eine wichtige Rolle. Sie spielten acht kleine Äpfel, die vom Baum purzelten, als die Goldmarie, gespielt von der Elternbeiratsvorsitzenden Jancy Czichos, den Baum schüttelte.

Damit die Kleinen auch wirklich als Äpfel wahrgenommen werden konnten, trugen sie entsprechende Mützen. Diese Apfelmützen hatte Anja Lehmann erst am Donnerstagabend in Handarbeit fertiggestellt.

Für das Märchen probten die insgesamt zehn Eltern seit September. Zum Schluss sogar zweimal die Woche, sagt Jancy Czichos. Um die Kulissen zu basteln und anzumalen, trafen sie sich außerdem an den Wochenenden. Einige der Kulissen stammten noch aus der allerersten Aufführung, berichtet Czichos. Sie selbst sei seit dem ersten aufgeführten Märchen dabei. „Und trotzdem bin ich jedes Mal wieder genauso aufgeregt.“

700 Euro Spenden kamen zusammen

Es fing damals im ganz kleinen Rahmen in einem Raum im Seniorenheim an, erzählt die Elternbeiratsvorsitzende. Eigentlich war die Aufführung ursprünglich nur für die Kindergartenkinder aus Buttstädt gedacht. Als sich die Märchenidee aber in der Region herumsprach, wurde der Andrang immer größer, sagt auch Sandra Lehmann, die es als Frau Holle in der Zweifelderhalle schneien ließ.

In die musste die Theatergruppe schließlich ausweichen, weil die Besucherzahlen von Jahr zu Jahr stiegen. Am Freitagnachmittag waren es etwa 400 Menschen, die das Märchen verfolgten. Eintritt wollten die Eltern wie jedes Jahr nicht, stattdessen eine kleine Spende. Über 700 Euro kamen letztendlich zusammen, die dem Buttstädter Kindergarten zugutekommen sollen.