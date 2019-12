Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freibäder werden für Senioren in Nordhausen günstiger

Nach langer Diskussion über die schon jetzt hart durchkalkulierten Wirtschaftspläne der Nordhäuser Freibäder hat der Stadtrat einem FDP-Antrag mehrheitlich zugestimmt, der Senioren künftig bares Geld spart: So können Rentner ab kommendem Jahr die letzten beiden Stunden im Salzaquellbad und im Bielener Kiesgewässer in der Kategorie „Ermäßigt“, also für nur noch zwei Euro, schwimmen gehen. Eingebracht hatte dies der Freie Demokrat Wolf-Detlev Höpker, der zugleich als Seniorenbeauftragter der Stadt fungiert. Senioren nutzen Freibäder seiner Ansicht nach ohnehin selten länger als zwei Stunden und können sich so körperlich fit halten. Dies soll aber in bewachten Gewässern geschehen. Im Badehaus existiere zudem schon für die Morgenstunden ein ähnlicher und ebenfalls an ältere Nordhäuser gerichteter Preisnachlass, der Guten-Morgen-Tarif.

Während diese Idee der Liberalen auf Wohlwollen – 23 der 32 Stadträte stimmten dafür – traf, ist eine andere vorläufig gescheitert und soll nun noch einmal in den Ausschüssen diskutiert werden: FDP-Fraktionschef Manuel Thume hatte in Anbetracht des verheerenden Waldzustandsberichts für Nordhausens kommunale Baumbestände die Pflanzung eines Baums für jeden neugeborenen Nordhäuser angeregt. In den vorberatenden Gremien sollen nun mögliche Folgekosten, mögliche Örtlichkeiten für die Pflanzungen und die Größe des zu pflanzenden Baums diskutiert werden. Thume erläuterte, dass er kleine Setzlinge für die denkbarste Umsetzungsmöglichkeit hält.