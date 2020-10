Erneut gestiegen ist die Zahl der an Covid-19-Erkrankten. Mit stand Freitagnachmittag wurden fünf gemeldet. Damit sind 33 Bürger aktivkrank, 18 davon Männer. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es somit 28 Neuerkrankungen, womit der Inzidenzwert bei 34,1 liegt, bezogen auf die Einwohnerzahl des Kreises (82.000).

Beim Kreis hofft man, dass der Trend am Wochenende abflacht, man nicht wieder in die Situation kommt, eine Allgemeinverfügung mit Einschränkungen zu erlassen.

Gestiegen ist auch die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne, es sind zwölf mehr. Folglich sind 275 Personen davon betroffen. Spürbar gesunken ist hingegen die Zahl der in häuslicher Absonderung befindlichen Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Es sind 17, also 22 weniger als zuvor gemeldet.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden 191 Covid-19-Fälle registriert, 152 Personen sind von der Krankheit genesen. Eine Person ist noch in stationärer Behandlung, sechs starben bislang.

Die fünf Neuerkrankungen verstreuen sich laut Gesundheitsamt über das gesamte Weimarer Land und hätten nichts mit bereits Erkrankten der vergangenen Tage zu tun.

Wie groß der Aufwand bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen beziehungsweise der Ermittlung von Adressen von Leuten ist, die einen positiven Test haben, zeigte sich am Donnerstag wieder. Bis spät abends war das Amt damit beschäftigt, die exakte Adresse einer Familie zu ermitteln, deren Kind betroffen ist.