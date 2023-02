Garantiert leuchtende Augen: Spielpartner für Ukraine-Kinder in Rudolstadt gesucht

Rudolstadt. Um den Kindern der Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt die Freizeit fröhlich zu gestalten, wird um Unterstützung gebeten. Die Belohnung: strahlende Gesichter.

Die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Rudolstadt (Jenaische Straße) beherbergt derzeit sehr viele Kinder. Sie sind unterschiedlichen Alters, sprechen verschiedene Sprachen, kommen mehrheitlich aus der Ukraine.

„Sobald im Club, unserem Gemeinschaftsraum direkt am Eingang der Unterkunft, das Licht brennt, stehen die Kinder vor der Tür und drängen in den großen Raum, der genug Platz für gemeinsames Spielen bietet. Wir brauchen dazu mehr erwachsene Mitspieler, die an verschiedenen Wochentagen und Tageszeiten den Kindern dieses Zusammensein ermöglichen“, so der Sprecher der Initiative, Hans Walter.

Man müsse dabei nicht deren Sprache sprechen, ein Lächeln genüge. Erwachsene bräuchten auch einfach nur da zu sein, die Kinder genießen das Spiel untereinander. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich per E-Mail unter info@neue-nachbarn-rudolstadt.de zu melden oder mittwochs ab 16 Uhr vorbeizukommen, um sich anzuschließen und Ansprechpartner zu finden.

Gebraucht werden zudem Bastel- und Malutensilien sowie Brettspiele für Kinder. Eine große Hilfe wären auch Mitmacher in der Fahrradselbsthilfewerkstatt an gleicher Stelle montags, 17 bis 18 Uhr. Die Neuen Nachbarn richten ihre Bitte auch an Sport- und Kulturvereine der Stadt, Kinder aus der Unterkunft an Vereinsaktivitäten zu beteiligen. Für jedes Angebot gegen die Langeweile gebe es viele strahlende Kindergesichter als Belohnung.