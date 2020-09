Ein Investor saniert gerade den Gebäudekomplex an der Teichgasse 1 in Apolda. Der Flügel des Gebäudes musste dafür jedoch weichen, da er in einem schlechten baulichen Zustand war, und ist nun abgerissen. Ein neues Gebäude ist hier derzeit nicht geplant. Im Gebäudeteil, in dem sich früher der Schreibwarenladen befand, sollen moderne Wohnungen entstehen.