Gemeinsam Hand in Hand durchs Leben

Wenn das seltene Fest einer Gnadenhochzeit gefeiert wird, ist dies in unserer heutigen Zeit schon etwas ganz Besonderes. Dass Hella und Klaus Schröer aus Apolda dieses Jubiläum dann auch noch am Silvestertag begehen, wenn die ganze Welt in Feierlaune ist, macht es obendrein zu etwas Außergewöhnlichem.

Kennengelernt haben sich die beiden im Schützenhaus. Damals Ende der 1940er-Jahre wurde nämlich genau dort zum Tanznachmittag gebeten. Ihren künftigen Gatten sah die zu der Zeit Anfang zwanzigjährige Hella zum ersten Mal am Nachbartisch auf der Veranstaltung, wo sie gemeinsam mit ihren Eltern zu Gast war. Nach anfänglichen Blickkontakten, fasste sich der junge Strickmeister ein Herz und ohne es zu ahnen, forderte er seine zukünftige Frau zum ersten gemeinsamen Tanz auf. Im Jahr 1949 läuteten für die beiden die Hochzeitsglocken. Ganz nach alter Schule bat der künftige Ehemann zuvor den Brautvater um dessen Erlaubnis, erinnert sich die Jubilarin. Neben der standesamtlichen Trauung, nahm der damalige Pfarrer Brenner dem jungen Glück zudem das Eheversprechen vor Gott in der Lutherkirche ab. Wieso die Wahl auf den Silvestertag fiel, erklärt Hella Schröer ganz pragmatisch damit, dass zu dieser Zeit einfach kein anderer Termin mehr fei war. Gemeinsam machten sich beide auf den Weg in ein glückliches und gemeinsames Leben, das bis heute von viel gegenseitiger Zuneigung und Liebe geprägt und bis jetzt mit drei Söhnen, vier Enkeln und zwei Urenkeln gesegnet ist. Auch im beruflichen Werdegang waren Hella und Klaus Schröer auf einer Linie und verbrachten ihr Berufsleben in der Strickindustrie. Während ihr Mann nach seiner Ausbildung als Strickermeister zudem noch seinen Kaufmann ablegte und im Betrieb seines Vaters und Großvaters, August Schröer KG, arbeitete, war auch Hella Schröer bis zu ihrem Ruhestand als kaufmännische Angestellte in der „Wolle“ tätig. In die Schar der Gratulanten am Silvestertag im Hotel am Schloss reihte sich neben der Familie, Wegbegleitern und Freunden auch Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand ein. Dieser überbrachte nicht nur die besten Glückwünsche der Stadt, sondern auch die der Landrätin, die an diesem Tag verhindert war. Unter den Gästen begrüßte das Jubelpaar zudem Apoldas ehemaligen Pfarrer Felix Leibrock, der die Schröers während seines Aufenthaltes in der Glockenstadt kennengelernt hatte. Dass eine Ehe auch nach sieben Jahrzehnten noch mit voller Zuneigung zueinander erfüllt ist, klingt aus dem Mund von Hella Schröer wie eine späte Liebeserklärung an ihren Mann: „Wir gehen Hand in Hand durchs Leben. Er beschützt mich und sorgt für mich, wenn er zum Beispiel einkaufen geht und mir jeden Tag meine Brille und das Kreuzworträtsel auf den Tisch legt.“