Geschichte erzählt: „Little Berlin“ an der thüringisch-bayerischen Grenze

Ein kleines Dorf mit nur 40 Einwohnern ist Mödlareuth, gelegen an der thüringisch-bayerischen Grenze und bekannt als „Little Berlin“. Ein Teil liegt im Saale-Orla-Kreis und damit in Thüringen, der andere im Landkreis Hof, also in Bayern. Während der deutschen Teilung zog sich die innerdeutsche Grenze direkt durch den Ort und teilte ihn für mehr als 37 Jahre.