Gewinner-Laden des ersten „weihnachtlichen Schaufenster-Wettbewerbs“ steht fest

Finanz- und Wirtschaftsdezernent Steffen Linnert überreicht der Siegerin Katja Sturm in der Kettenstraße den 500-Euro-Scheck.

Erfurt. Die Stadt Erfurt hatte dazu aufgerufen, online für den Laden mit dem „weihnachtlichsten Schaufenster“ in der City zu wählen. Nun wurde der Gewinner-Laden gekürt.

Am Mittwoch hat die Stadt Erfurt auf der eigenen Internetseite den Gewinner-Laden des erstmals ausgetragenen Wettbewerbs des „weihnachtlichsten Schaufensters“ in der Innenstadt präsentiert. Mit 25 Prozent (181 Stimmen) gewann der Laden „Ideenstürme“ in der Kettenstraße hinter dem Domplatz.

Ladenbesitzerin Katja Sturm durfte sich über einen Scheck mit einer Gewinnsumme von 500 Euro freuen, den ihr Finanz- und Wirtschaftsdezernent Steffen Linnert am heutigen Nachmittag vor ihrem Laden überreichte. Für den Zweitplatzierten Laden gab es 300 Euro und der Laden auf dem dritten Platz durfte sich noch über 200 Euro freuen. Die gesamte Gewinnsumme wurde durch die Erfurter Wirtschaftsförderung bereitgestellt.

Wie Erfurts City-Managerin Patricia Stepputtis betonte, soll der Wettbewerb in Zukunft in der Vorweihnachtszeit zu einer Tradition heranwachsen. „Es ist für alle eine Win-Win-Situation“, ist sich Linnert indes sicher, „die Ladenbesitzer haben für die Adventszeit einen zusätzlichen Ansporn, um ihr Geschäft entsprechend zu gestalten, und dem Kunden freut es und er verspürt eventuell mehr Lust zum einkaufen“.