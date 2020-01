Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gottesdienst von Jugendlichen für Jugendliche

Lust auf Kirche machen wollen Julia Körlin, Elisabeth Schwarz, Klara-Luise Küster, Tom Löser und Mareike Zeibig. Die jungen Leute aus Kölleda glauben auch zu wissen, wie das geht. Die NewLife-Gottesdienste, die vierteljährlich in Erfurt von Jugendlichen für Jugendliche angeboten werden, dienen als Vorlage. Die Mischung aus Musik, Gebet, Predigt und anderen kreativen Elementen kommt dort an und lässt die Zahl der Gäste steigen. Was in Erfurt funktioniert, soll nun auch in Kölleda umgesetzt werden. „Die Idee dazu wurde zwischen Weihnachten und Silvester geboren“, berichtet Pfarrerin Felicitas Kühn. Bei den jungen Leuten handelt es sich um ihre ersten Konfirmanden, die nun als Mitglieder der Jungen Gemeinde die Kinder- und Jugendarbeit in der Regionalgemeinde Kölleda bereichern wollen.

Dass sich die Idee eines Jugendgottesdienstes so schnell in die Tat umsetzten ließ und zur Premiere am Samstag an die 40 Gäste ins Gemeindezentrum kamen, freut die Pfarrerin besonders. Geht es nach ihr, sollen die Jugendgottesdienste zu einer festen Größe werden. Einen Namen haben die Initiatoren mit „limitless faith“ (Grenzenloser Glaube) bereits gefunden. Genauso heißt auch die Band, die sie extra für die Gottesdienste gegründet haben. Über Gesangserfahrung verfügen fast alle der Mitglieder. Ausgestattet mit E-Bass, Gitarre, Klavier und Cajon wollen sie Lieder anstimmen, die es in den althergebrachten Kirchengesangsbüchern nicht zu finden gibt. „Das sind moderne Lieder, die unter jungen Leuten sehr beliebt und verbreitet sind“, erklärt Julia Körlin. Um das Mitsingen zu erleichtern, werden die Liedtexte per Beamer an die Wand projiziert. Eine Lesung und ein Bibelgespräch gehören ebenso zu den Bestandteilen. „Wichtig ist es uns, die Leute mit einzubeziehen und möglichst viele zu erreichen, um Gott und den Glauben weiterzutragen“, nennt Elisabeth Schwarz das Anliegen. Fest steht schon jetzt, dass es einen weiteren Jugendgottesdienst in Kölleda geben wird. Einen Termin gibt es noch nicht.