Gottesdienste zu Himmelfahrt

Auch wenn die Lockerungen nach den wochenlangen Einschränkungen mittlerweile an vielen Stellen wieder für ein bisschen Normalität sorgen, müssen sich die Besucher der beliebten Gottesdienste im Grünen weiterhin auf Einschränkungen einstellen.

Wie Apoldas Pfarrer Thomas-Michael Robscheit am Telefon erklärt, freue er sich schon auf den traditionellen Gottesdienst auf den Sperrlingsberg am Donnerstag. Dieser soll 10 Uhr beginnen und wird von Kapellendorfs neuem Pfarrer Aaron Rogge gehalten. Für die musikalische Unterstützung sorgt Kreiskantor Mike Nych. Wegen der Abstandsregeln werden sich allerdings die Besucher weit auf dem Areal verteilen müssen. Zwar werden einige Bänke aufgestellt, aber auch hier gilt: Abstand halten! Deshalb bittet Robscheit die Besucher, sich zusätzlich mit einem Sitzmöbel auszustatten. Sollte es an diesem Tag wider Erwarten regnen, werde die Feier nicht wie üblich in die Kirche verlegt, sondern ersatzlos gestrichen.

Genau eine Stunde später beginnt am Donnerstag um 11 Uhr der Gottesdienst im Grünen vor der Kirche in Goldbach. Pfarrerin Christine Bärwald von der Johannisgemeinde bitte dazu ebenfalls die Besucher, sich auf die derzeitigen Umstände einzustellen. So werde man generell darauf verzichten Bänke aufzustellen. Auch das traditionelle Imbissangebot der Familie Schröter wird um einiges abgespeckt sein. So will man lediglich in der Zeit rund um den Gottesdienst Getränke und Kleinigkeiten ausgeben.

Freuen können sich die Besucher in Goldbach derweil schon einmal auf die musikalische Begleitung der Feier. Denn nach ihrem ersten Auftritt in der Kirche Niederroßla Anfang des Jahres, wird am Donnerstag die neue Männerband der Johannisgemeinde zu hören sein.

Gottesdienste im Grünen:

