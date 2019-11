Grandiose Erkenntnisse zum Leubinger Fürstenhügel

Mario Küßner vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie spricht von einem „grandiosen Ergebnis“ und meint neue Erkenntnisse zum Leubinger Hügel. So traten bei den Untersuchungen völlig unbekannte Befunde zutage. Gestoßen sind die Archäologen auf spätbronzezeitliche Gräber, sagt Küßner und zeigt auf einen zweiten kleineren Hügel.

Gräber aus der mittleren Bronzezeit

In seinem Zentrum befindet sich ein Steinpackungsgrab, dass aus dachziegelartig geschichteten Steinplatten gebaut wurde. Die großen Platten schützen einen Innenraum, der unterschiedliche Tiefen aufweist. „Nach der Bauweise ist an ein Grab der mittleren Bronzezeit zu denken“, erklärt der Fachmann. Die ursprüngliche Anlage sei in der späten Bronzezeit um 1000 vor Christi gestört worden. Küßner geht davon aus, dass die Anlage geöffnet und ausgeräumt und anschließend zwei Gräber eingebaut wurden. Auch die Toten seien nur wenige Jahrzehnte nach der Grablege in ihrer Ruhe gestört worden. Hinweise darauf geben Reste von charakteristischem Ring- und Kettenschmuck aus Bronze, eine Tasse aus Ton sowie aus dem ursprünglichen Grabzusammenhang gerissene Überreste der Toten selbst.

Mario Küßner zeigt einen Bronzering und eine Hakenspirale. Beide Fundstücke sind 3000 Jahre alt. Foto: Annett Kletzke

Gestoßen sind die Archäologen nahe des kleinen Hügels auf weitere Nachbestattungen der späten Bronzezeit sowie auf Brandgräber aus den letzten Jahrzehnten vor Christi. Reste von acht weiteren Gräbern der späten Bronzezeit und wiederum Brandgräber aus der Zeit um Christi Geburt sind im südwestlichen Vorfeld des Großgrabhügels entdeckt worden. „Alle bronzezeitlichen Gräber sind nur Jahre oder Jahrzehnte nach ihrer Anlage geöffnet worden. Meist ist ein Gegenstand im Grab geblieben“, sagt Küßner und vermutet rituelle Gründe. Auch haben sie Ringe und Spiralen aus Bronze als Grabbeigaben entdeckt. Charakteristische Gewandschließen wurden in den Brandgräbern gefunden.

Bei den Untersuchungen des Weges von der Tank- und Rastanlage zum Leubingen Fürstenhügel traten weitere vereinzelte Gräber ans Licht. Für Küßner sind sie ein Zeichen für die Größe des spätbronzezeitlichen Bestattungsplatzes am Leubinger Hügel. Auf dem Weg gab es für die Archäologen noch eine Überraschung. Gestoßen sind sie auf Reste einer jungsteinzeitlichen Grabanlage, die damit etwa 1500 Jahre älter als der Fürstenhügel ist und den ältesten nachgewiesenen Befund darstellt.

Ein kultisch-religiös aufgeladener Ort

Fest steht für ihn, dass die Grabanlage der Jungsteinzeit mit guter Fernsicht Anlass zum Bau des monumentalen frühbronzezeitlichen Grabhügels war. „Die nachfolgende mittel- bis spätbronzezeitliche Bevölkerung nutzte den kultisch-religiös aufgeladenen Ort als Friedhof, genau wie spätere Bewohner der Gegend“, sagt er.

Entdeckt wurden Gräber der späten Bronzezeit mit umfangreichen steinernen Einbauten. Foto: Annett Kletzke

Die Mosaikteile – damit zielt Küßner neben dem Grabhügel selbst auch auf das Dermsdorfer Langhaus und die Fundstücke der späten Bronzezeit, die auf der Kiebitzhöhe entdeckt wurden – sind für ihn in der Verbindung einzigartig. Die Dichte der frühbronzezeitlichen Siedlungszentren ist für ihn ein Zeugnis konzentrierter Macht. „Die Region war in der Frühbronzezeit ein mächtiges Zentrum, das Teile des östlichen Thüringer Beckens, wenn nicht ganz Thüringens beherrschte“, ist er überzeugt.

Korrigieren können die Wissenschaftler jetzt auch einen Fehler. Ausgräber Friedrich Klopfleisch hatte 1877 den Durchmesser des Leubinger Hügels mit 34 Metern angegeben. Untersuchungen ergaben, das sein Durchmesser mehr als 48,5 Meter groß ist.