Nordhausen. Da werden viele Autofahrer in Nordhausen aufatmen: Während des Winters ruhen die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 4.

Grimmelallee in Nordhausen ab Freitag frei

Ab Freitag, dem 20. Dezember, wird die Teilsperrung der Grimmelallee in Nordhausen aufgehoben und die Straße in beide Fahrtrichtungen über die Wintermonate wieder freigegeben. Dies teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Die derzeitige Umleitung wird für die Winterunterbrechung zurückgebaut. Auch der Fußweg zwischen Brücke der Einheit und Hesseröder Straße ist wieder frei. Die abschnittsweise Sanierung der B 4 ist bis Ende 2022 geplant.

Auch die Sangerhäuser Straße ist ab 23. Dezember zwischen dem Kreisel in der Neustadtstraße und dem Parkplatz vor der Turnhalle für den Verkehr freigegeben. Ein Durchgangsverkehr bis zum Taschenberg werde es allerdings nicht geben können, heißt es aus dem Rathaus.