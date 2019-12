Grüne Woche als Netzwerkschmiede

Die Internationale Grüne Woche (IGW) in Berlin vom 17. bis 26. Januar 2020 ist dick im Kalender von Steffen Hädrich markiert. Für den Vorsitzenden des Regionalen Tourismusverbandes „Thüringer Becken“ ist die Teilnahme ein Pflichttermin. Auch wenn die Resonanz auf Deutschlands größte Verbrauchermesse in Zahlen nicht messbar sei, so sei sie doch auch eine wichtige Imagekampagne. „Die Netzwerke, die dort geknüpft werden und der Austausch sind für uns sehr wichtig“, sagt Hädrich und berichtet, dass fast alle Thüringer Landkreise und die großen Tourismusverbände dort vertreten sind.

Der Tourismusverband und der Landkreis werden mit einem gemeinsamen Stand in Berlin vertreten sein. Neun Personen werden den Gästen Rede und Antwort stehen. Neben Informationen zur archäologischen Grabungsstätte Steinrinne Bilzingsleben oder Schloss Kannawurf werden sie auch die Neugier für Ausflüge nach Erfurt oder in die Weimarer Region wecken.

Wieder mit auf Reisen geht die VR-Brille, die einen virtuellen Ausflug ins Thüringer Becken ermöglicht. Außerdem soll Besuchern mit einem großen Bildschirm die Schönheit der Region vor Augen geführt werden. Verteilt werden die A3-Karte mit dem Titel „ Thüringer Becken entdecken – 100 Ausflugstipps“. Darüber hinaus wollen die Akteure mit den Radwegen, dem Gastgeberverzeichnis oder Informationen zum Naturschutzgroßprojekt „ Hohe Schrecke“ werben.

Bühnenprogramm am 22. Januar

Einen Höhepunkt kündigt Steffen Hädrich für den 22. Januar an. Unter Regie der Initiative Heimische Landwirtschaft wird von 13 bis 18 Uhr ein Bühnenprogramm gestaltet, bei dem die Initiative, aber auch Naturschutzprojekte wie das Alperstedter Ried, touristische Angebote und regionale Produkte eine Rolle spielen werden. Präsentationen, Imagefilme und Gesprächsrunden sind vorgesehen. Der Tourismusverband plant außerdem ein Preisausschreiben. Als Hauptgewinn wird für eine Familie und für eine Schulklasse ein Aufenthalt im Thüringer Becken ausgelobt. Möglich wird dies durch die Sparkasse Mittelthüringen, die als Sponsor auftritt.

Neben der Grünen Woche ist die Messe „Reise & Caravan“, die vom 31. Oktober bis 3. November in der Erfurter Messe stattfand, für den Tourismusverband eine feste Größe. Anders als in Berlin sei hier der Kontakt zur Zielgruppe etwas enger. „Hier erreichen wir direkt Leute, die sich für das Reisen und die Region interessieren“, erklärt er und weiß , dass die Messe von vielen Besuchern aus den angrenzenden Bundesländern angesteuert wird. Darüber hinaus habe sich der Verband in diesem Jahr bei den Bauernmärkten in Elxleben präsentiert.

Tourismus ankurbeln und Lebensqualität steigern

Steffen Hädrich spricht von einem ereignisreichen Jahr. Nicht nur, dass der 53-Jährige im Frühjahr den Vorsitz des Verbandes übernommen hat – sein Vorgänger Wolfgang Kunz war aus persönlichen Gründen zurückgetreten –, erarbeitet wurde im Landkreis auch eine Tourismuskonzeption. „Dazu hat es mehrere Workshops mit Verbandsmitgliedern sowie anderen Akteuren gegeben, die auf gute Resonanz gestoßen sind“, berichtet Hädrich. Ziel der Konzeption sei es, nicht nur den Tourismus anzukurbeln, sondern auch die Lebensqualität für die Bürger vor Ort zu steigern. Bereits 2020 soll der Startschuss für die Umsetzung erfolgen.

Ein Punkt ist mehr Professionalität in der Verbandsarbeit. Steffen Hädrich glaubt, mit der Bildung einer hauptamtlichen Stelle und der Errichtung einer Geschäftsstelle in Sömmerda, einen großen Schritt weiterzukommen. „Im Ehrenamt ist das Arbeitspensum einfach nicht zu bewältigen“, erklärt der Vereinschef, der gleichzeitig noch Schatzmeister im Verband ist, und verweist auf ein weiteres Projekt, das 2020 in Angriff genommen werden soll. Im Gespräch sind vier bis fünf buchbare Produkte, die Sehenswürdigkeiten, Freizeitangebote, Gastronomie und Hotellerie in Verbindung bringen und Interessenten im Paket angeboten werden sollen. Auch eine neue Internetseite mit einem aktiven Veranstaltungskalender will der Verband 2020 auf den Weg bringen. All das wird nur mit einem Finanzierungskonzept möglich sein, für das im neuen Jahr Quellen erschlossen werden müssen. Die Fühler ausstrecken will der Tourismusverband deshalb auch zu größeren Tourismusverbänden, um auch langfristig eine „schlagfertige Truppe“ zu bleiben und Fördermittel in Anspruch nehmen zu können. Aktuell gehören dem Regionalen Tourismusverband „Thüringer Becken“ 45 Mitglieder an.