Grundschüler basteln und singen für Kinderhospiz

Mit einem Konzert verabschiedeten sich gestern die 97 Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Herressen-Sulzbach in die Weihnachtsferien. Eingeladen waren Eltern, Großeltern und Freunde, vor denen das über einstündige Programm in der Turnhalle aufgeführt wurde. Darauf hatten sich die Grundschüler seit Montag in ihrer Projektwoche gut vorbereitet. Neben dem Schulchor „Harmoninchen“ , präsentierten die einzelnen Klassen und Projektgruppen bei ihren Auftritten Weihnachtslieder, Geschichten, Gedichte und das Theaterstück „Der Grund für Weihnachten“. Auch der Elternchor trug mit seinen Auftritten musikalisch zum Programm bei.

Nach dem Konzert waren die Gäste zudem noch zu einem Weihnachtsbasar eingeladen. Auch hierfür hatten sich die Grundschüler mächtig ins Zeug gelegt und in der Projektwoche fleißig gebastelt. Weihnachtliche Gestecke und Dekorationen aus Naturmaterialien sind dabei entstanden, die am Freitag für einen guten Zweck verkauft wurden. Dafür war bereits in dieser Woche der Schulchor in Apolda unterwegs, um auch in der Stadt Spenden zu sammeln. Unter anderem erlebten die jungen Sängerinnen und Sänger einen Auftritt in der Sparkasse, im Seniorenheim Pro Vita und in der Marktpassage. Rund 700 Euro sind dabei bereits zusammengekommen. Das Geld für den Verkauf auf den Weihnachtsbasar kommt da nun noch obendrauf. Eine stolze Summe, die einerseits dem Förderverein der Schule zu gute kommen soll, der am Freitag auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt hatte. Zum anderen möchte man einen Großteil des Geldes dem Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz für dessen Arbeit zur Verfügung stellen.

Ein besonderen Herzenswunsch wollen die Grundschüler mit dem Geld ihrer Klassenkameradin Lina erfüllen. Die Grundschülerin aus Oberroßla (TA berichtete) ist vor einiger Zeit schwer erkrankt und befindet sich seit Längerem in einer Kureinrichtung weit weg von zu Hause, ihrer Familie und Freunden. Wieviel Geld am Ende zusammen gekommen ist, will die Schule nach den Ferien bekannt geben.