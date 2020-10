Heitere Anekdote um die Einheitslinden von Flurstedt

“Die Linde steht für Gerechtigkeit und Frieden. Und das wünschen wir uns ja für Flurstedt“, so Melanie Reichardt, die Bürgermeisterin der Ortschaft. Doch es gibt noch einen Grund, sogar eine ganz heitere Anekdote, warum der Ortschaftsrat zum 30. Tag der Deutschen Einheit das Budget der Gemeinde für die Anschaffung einer Winterlinde nutzt.

So war 1990 ursprünglich die Pflanzung einer Eiche geplant gewesen. Wegen starkem Frost war der junge Baum in blattlosem Zustand gepflanzt worden. „Im Frühjahr trieb er dann aber als Winterlinde aus. Das war am Gehölz vorher kaum zu unterscheiden gewesen“, so die Ortschaftsbürgermeisterin.

Neue „Einheitslinde“ im Kirchgarten in Flurstedt

Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Andreas Pilz wurde am Samstag nun also für die zweite Winterlinde der Boden ausgehoben und anschließend der junge Baum eingepflanzt und gegossen – in direkter Nachbarschaft zu dem Stumpf der riesigen Buche, die kürzlich gefällt werden musste.

Rund 30 Flurstädter und Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze kamen zu der kleinen Festlichkeit, die von Redebeiträgen der obersten Bürgerin und ihres Vertreters begleitet wurden. Es folgten Gespräche über die Licht- und Schattenseiten der Wiedervereinigung – von Familienzusammenführungen über Frieden und Freiheit bis hin zu geplatzten Erwartungen.