Helge und Henry erleben im Eichsfeld viel Herzlichkeit

„Henry, hör auf“, schallt es über den Parkplatz am Grenzlandmuseum an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Wer es noch nicht wusste, weiß es spätestens ab diesem Moment: Helge Bachmann ist mit seinem Shire-Horse-Hengst Henry an einem weiteren Etappenziel angekommen. Der 1,80 Meter hohe Hengst kratzt sich in diesem Moment an einem Baum. „Henry, bist du denn verrückt, du scheuerst das ganze Halfter durch. Das brauchen wir doch noch“, faucht Helge Bachmann mit einem verschmitzten Grinsen in Richtung seines vierbeinigen Begleiters.

Er ist seit dem 9. November Begleiter und meist einziger Gesprächspartner für den 44-Jährigen Unternehmer aus Langula. Bis Mitte Februar 2020 sind beide, bei Wind und Wetter und auch über das Weihnachtsfest, unterwegs. Helge Bachmann erkundet die innerdeutschen Grenze, versucht dabei am Grünen Band und auf dem Kolonnenweg die Natur zu entdecken. „Mal sehen, wo wir Weihnachten feiern. Mir und Henry ist das aber eigentlich egal“, sagt Bachmann.

Ein harter Schicksalsschlag traf den lebensfrohen Bachmann in diesem Jahr. „Am 25. Juli wollten sie mir nach einem Unfall ein Bein abnehmen“, blickt Bachmann zurück. Insgesamt 17 Mal habe man ihn operieren müssen. Vor einer der vielen Operation erlebte der 44-Jährige etwas Besonderes: „Eine Schwester hat vor dem OP-Saal zu mir gesagt, nehmen Sie einen Traum mit rein.“ Und eben diesen Traum erfüllt sich Bachmann seit Anfang November. „Ich wollte vor 20 Jahren mit dem Motorrad am Grünen Band entlang fahren, habe das zeitlich aber nie geschafft. Da habe ich vor der Operation zu mir gesagt, wenn du mit dem Bein wieder rauskommst, dann reitest du die ehemalige Grenze ab.“

Eigentlich habe er in Lübeck starten wollen, plante im Vorfeld die Route akribisch, doch es kam alles ganz anders. „Wegen des kalten Wetters habe ich die Route umgedreht und bin in Regnitzlosau in Bayern gestartet.“ Dies habe dann die Planungen schon einmal völlig über den Haufen geworfen. „Nach zwei Tagen haben ich und Henry auch festgestellt, dass es mit den festen Unterkünften nicht so klappt wie gedacht, da wir manchmal nicht so voran kommen.“ Dies sei aber alles kein Problem. Ein „Zahnrad“ habe sich in Bewegung gesetzt. „Es gibt so viele hilfsbereite und nette Menschen, die uns immer sehr unproblematisch helfen. Stimmst, Henry?“

Pferd Henry sorgt für kuriosen Feuerwehreinsatz bei Kirchgandern

So auch im Eichfeld: Nach dem kleinen Unglück am Montag, als Henry in die Leine plumpste, sich aber glücklicherweise selbst wieder unverletzt befreien konnte. „Nach der ganzen Aufregung wurde es langsam dunkel, dass ist dann mit dem Reiten auf dem Kolonnenweg nicht so einfach. Doch Jörg Pingel aus Rustenfelde kam mit seinem Jeep und hat uns den Weg ausgeleuchtet. So sind wir ohne Probleme nach Rustenfelde gekommen.“ Da war es wieder – das Problem der Unterkunft für Helge und Henry. „Wir wollten eigentlich bis Rohrberg an dem Tag“, sagt Bachmann, der am Montag einmal mehr von der Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Eichsfelder beeindruckt war. „Nikolaus Binder hat uns sofort einen Stall für Henry besorgt, und als wir bei ihm ankamen, stand schon das von Frau Binder gekochte warme Essen auf dem Tisch.“

Am nächsten Tag setzten sich die beiden Grenzerkunder Richtung Neuendorf in Bewegung und genossen die Landschaft. Denn Wanderer, die Gesprächspartner sein könnten, sind rar gesät zu der Jahreszeit auf dem Kolonnenweg. „Wenn man dann doch mal jemanden trifft, erzählen die Menschen aus dem Nähkästchen, aus Zeiten der Teilung und Grenzöffnung. Das ist faszinierend“, sagt der 44-Jährige, der am Ende seiner Exkursion das Erlebte in einem Buch verarbeiten möchte. „Da brauchen Henry und ich aber noch jemanden, der es schreibt. Ich kann nur alles erzählen und Henry nicht schreiben.“ Auf dem Reit- und Therapiehof von Bernd Hollenbach fanden sie eine Bleibe. Mit Tipps von Bernd Hollenbach, wie man am besten den weiteren Weg bestreitet, und frischem Futter von Andreas Hollenbach aus Berlingerode für Henry im Pferdeanhänger, der täglich vom Startort zum nächsten Zielort umgesetzt wird, ging es weiter in Richtung Teistungen und in den Landkreis Nordhausen.

680 Kilometer waren es in Teistungen, die Henry und Helge in den Beinen haben, noch nicht einmal die Hälfte von der Wegstrecke, die beide zurücklegen wollen. „Hoffentlich passiert nichts. Aber wenn mal was schief läuft, ist eh der Henry schuld.“ Damit alles glatt läuft, ist Bachmann ständig im Kontakt mit Tierarzt Gunter Kny aus Leinefelde. Und auch Hufschmiede, wie der Teistunger Benjamin Burchhard, helfen, wenn es nötig ist. Am Freitag um 13.15 Uhr verließ das Gespann den Landkreis Eichsfeld und wird am heutigen Samstag, nach dem sie den Landkreis Nordhausen hinter sich gelassen haben, den Aufstieg zum Brocken in Angriff nehmen. „Da müssen wir drüber.“