Hickhack um Kinderfasching in Ronneburg - Fest fällt dieses Jahr aus

Rainer Schulze ist empört. „In diesem Jahr fällt der Kinderfasching in der Stadt aus. Die Grundschule hat aber schon lange dieses fröhliche Ereignis in ihren Veranstaltungskalender aufgenommen“, will er wissen. Nun muss der Termin gestrichen werden, so Schulze.

„Die FDP-Fraktion hat in der letzten Hauptausschusssitzung den Antrag gestellt, den Kinderfasching für alle Mädchen und Jungen aus der Umgebung wieder sonntags im Schützenhaus stattfinden zu lassen mit der Option, den Rosenmontag für Grundschüler und den Dienstag für die Kindergärten anzuhängen.“ Allerdings einen Tag länger. Stadtrat und Unternehmer Schulze wollte dafür wiederholt seine Technik sowie die beliebte Fotobox unentgeltlich zur Verfügung stellen und auch selbst moderieren. Als Gegenleistung hoffte er, dass ihm die Stadt entgegenkommt und das Schützenhaus für diese drei Tage unentgeltlich bereithält. Da 2018 bereits der Lokschuppen, den Schulze als Veranstaltungsort betreibt, von den jungen Narren überrannt wurde, konnte er im letzten Jahr ins Schützenhaus wechseln, kostenlos. Es kam anders.

Als im Hauptausschuss am 11. November 2019 der Veranstaltungsplan 2020 besprochen wurde, stimmten die sieben Mitglieder mehrheitlich gegen den Vorschlag. Fünfmal Nein sagte die CDU. Ein Ja gab es von der FDP und ein Ja von der Linken.

Rainer Schulze versteht die Welt nicht mehr. „Es geht doch um unsere Jüngsten. Sie sollen einfach nur Spaß haben. Ich verdiene doch mit den Kinderfasching kein Geld“, sagt der 54-Jährige, der auch Elternsprecher der Klasse 4b in der Ronneburger Grundschule ist.

Umziehen der Sprösslinge stresst

Am meisten ärgerten ihn die Begründungen. „Wir sind doch keine Faschingshochburg. Das sagte Sandra Volkmann“, erinnert sich Schulze. Ein anderes CDU-Mitglied kam mit dem Argument, Fasching sei Stress für die Eltern, wenn sie die Kinder dreimal anziehen müssten.

Als Schuldige sehen sich Sandra Volkmann und ihre Parteifreunde nicht und blicken zurück.

„Ab 2005 initiierte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ronneburg erstmals nach vielen Jahren einen Kinderfasching. Unter deren Regie fand dieser im Lokschuppen und später im Bürgersaal statt.“ Als Faschingsgeste der Stadtverwaltung führte die Bürgermeisterin 2013 die Rosenmontagsause auf dem Markt ein, heißt es weiter in der Stellungnahme. Dort treffen sich bei Musik verkleidete Kinder und Bürger und erfreuen sich am bunten Treiben.

„Aufgrund des schlechten Wetters wurde 2018 die Sause ins Schützenhaus verlegt, das Jahr darauf ebenfalls. Die Bürgermeisterin konnte aus persönlichen Gründen die Veranstaltung nicht durchführen.“ Stadtrat Rainer Schulze übernahm daher die Durchführung. In diesem Zusammenhang beantragte er „seine Veranstaltung als Gewerbetreibender aus organisatorischen Gründen kostenlos wie auch die Rosenmontagsause der Stadt im Schützenhaus durchführen zu können. Das wurde ihm im Rahmen der Gebührenordnung gewährt“, erklärt Sandra Volkmann.

Veranstaltungsort für alle Bürger ist der Markt

Die Stadträte sähen aber weiterhin den Marktplatz als Veranstaltungsort für alle Bürger und haben sich gegen eine nochmalige Sause im Schützensaal ausgesprochen. „Sollte das Wetter am Rosenmontag nicht mitspielen, werden die Kinder der Einrichtungen dennoch ihre Pfannkuchen erhalten.“ Wie Bürgermeisterin Kriemhild Leutloff (CDU) auf Anfrage betonte, habe weder der DLRG Fasching noch der des Fetenhauses mit der durch die Stadtverwaltung organisierten Rosenmontagsause etwas zu tun. „Das sind sogar drei unterschiedliche Schuhe.“ - „Ich werde in diesem Jahr keinen Fasching machen“, ist sich Rainer Schulze sicher.

