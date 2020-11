Traurige Nachrichten überbrachte der Handballsportverein Apolda in dieser Woche. So trauert die gesamte Handballfamilie und mit ihm der Thüringer Handballverband um den bereits am 28. Oktober im Alter von 81 Jahren verstorbenen Wolfgang Heß.

„Die Nachricht seines Ablebens macht uns sehr betroffenen. Wolfgang Heß ist nach längerer, schwerer Krankheit von uns gegangen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen Menschen, die ihm nahe standen“, erklärt HSV-Präsident Patrick Schatz.

Wolfgang Heß war beim HSV Spieler, Trainer und Organisator

„Wir möchten Danke sagen für viele Jahre des Engagements im Handballsport für den HSV Apolda und den Handball in Thüringen. Er war Spieler, Trainer und vor allem Organisator“, hebt Patrick Schatz hervor.

Der Schwerpunkt seines Handelns lag in der aufopferungsvollen Arbeit als Funktionär. So war er Mitbegründer in den Vereinen Fortschritt, Motor, ISG, OT und HSV Apolda. Für seine gemeinnützige Arbeit wurde Wolfgang Heß zum Ehrenmitglied des HSV Apolda benannt. Über viele Jahre berichtete er für die Presse, für die Leser dieser Zeitung von den Spielen des HSV Apolda.

Ausnahmesportler mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet

Über die Vereinstätigkeit hinaus sah er sein Engagement auch in der Verbandsarbeit. So war Wolfgang Heß Mitglied im Bezirksausschuss Handball des Bezirkes Erfurt und im HFA Mitte. Darüber hinaus trug er mehr als zehn Jahre die verbandsseitige Verantwortung für die Ausrichtung des THV-Pokals. Im Jahr 2009 wurde der Ausnahmesportler und -organisator durch den Thüringer Handballverband mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

„Wir möchten uns mit einem großen Dank von einem liebevollen, handballbegeisterten und loyalen Sportfreund verabschieden. Seine Leidenschaft für den Handballsport in jeglicher Funktion einzutreten, wird uns in Erinnerung bleiben“, so Patrick Schatz in Vertretung des gesamten Vereins.