Immer mehr Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. So dramatisch haben sich die Zahlen von Kindeswohlgefährdung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt seit 2017 entwickelt. Wann eine Inobhutnahme der Kinder zu ihrem Schutz notwendig wird.

Die beim Jugendamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt eigehenden Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Wurden 2017 beim Jugendamt 128 Verdachtsfälle gemeldet, waren es 2018 schon 144, im Folgejahr 218. Einen weiteren Anstieg verzeichnete das Jugendamt 2020 mit 283 Verdachtsfällen, 2021 waren es 282 und im abgelaufenen Jahr 2022 sogar 311. Im Januar 2023 ist die Zahl erneut sprunghaft auf bisher 49 Meldungen angestiegen. Zuvor waren es durchschnittlich 24 Fälle im Monat. Das geht aus jetzt veröffentlichten Zahlen des Landratsamtes hervor.

Meldungen gehen demnach auf den unterschiedlichsten Wegen beim Jugendamt ein: per E-Mail, Telefon oder im direkten Gespräch. Darüber hinaus ziehe die Polizei bei Einsätzen zu häuslicher Gewalt regelmäßig das Jugendamt hinzu, wenn Kinder im Haushalt leben. Meist seien es Personen aus dem Umfeld der Kinder, die den Kontakt zum Jugendamt suchen, etwa Verwandte, Nachbarn, Kindergärtnerinnen oder Lehrer.

Corona und höhere Sensibilität spielen eine Rolle

"Der Anstieg bei den Meldungen kann zum einen auf eine höhere Sensibilität zurückgeführt werden, zum anderen hat die Ausnahmesituation während der Corona-Pandemie vermehrt zu Konflikten in Familien geführt", heißt es in einer Mitteilung der Kreisbehörde. Das Jugendamt gehe jedem Hinweis nach. In vielen Fällen handele es sich um Familien, die bereits in irgendeiner Weise in Kontakt mit dem Jugendamt stehen. Die Bandbreite von Meldungen reiche von mangelnder elterlicher Aufsichtspflicht über Verwahrlosung bis zu körperlicher Gewalt.

Der Kinderschutz habe bei der Arbeit höchste Priorität. Der Umgang mit den teils erschütternden Fällen sei für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belastend. Eine öffentliche Information über Einzelfälle verstoße gegen die Rechte von Betroffenen und Angehörigen und könnte zudem laufende Ermittlungen erschweren.

Unterschiedliche Möglichkeiten der Intervention durch das Amt

Die konkreten Interventionsmaßnahmen des Jugendamtes hängen von der vorgefundenen Situation ab. In einigen Fällen werden Kinder zu ihrem Schutz in akuten Konfliktsituationen kurzfristig in Obhut genommen und bis zu einer Beruhigung der Situation zum Beispiel in ausgebildeten Pflegefamilien im Landkreis untergebracht. In anderen Fällen sei eine dauerhafte Unterbringung außerhalb der Familie oder der alleinerziehenden Sorgeberechtigten notwendig.

Die Schwelle für eine dauerhafte Unterbringung außerhalb der Familie liege sehr hoch, heißt es. Obwohl der Schutz des Kindes oberste Priorität habe, seien auch die Rechte der leiblichen Eltern zu berücksichtigen. Die Entscheidungen würden gerade bei Inobhutnahmen häufig in Frage gestellt und gerichtlich geprüft. Inobhutnahmen würden auch in Begleitung durch die Polizei durchgeführt, wenn bei den Sorgeberechtigten kein Einsehen in die Notwendigkeit der Maßnahme bestehe.