In Schwerstedt fliegen Kamelle und Zwiebeln

Seit 2019 hat Schwerstedt eine Zwiebelprinzessin. Keine Frage, dass Lena Herzog den großen Festumzug am kommenden Sonntag, anlässlich des 20-jährigen Bestehen des Schwerstedter Carnevalclubs (SCC) anführen wird. Um seinem Spitznamen als „Zwibbelschwerst“ gerecht zu werden, fliegen dann neben ordentlich Kamelle für die Kinder auch Zwiebeln, kündigt SCC-Präsident Jens Sprachmann an. Um 14.30 Uhr soll sich der bunte Zug Am Plan in Bewegung setzen und dann durchs Dorf ziehen. Nicht zu überhören sein wird das, weil sich die Mitglieder des Gebeseer Fanfarenzuges einreihen werden.

Mitglieder des Schwerstedter Carnevalclubs richten einen Umzugswagen her. Foto: Jens Sprachmann

Für ihren Auftritt basteln, feilen, pinseln und hämmern die Mitglieder des SCC seit Wochen. Die Agrargenossenschaft Schwerstedt hat den Männer und Frauen für den Umzug einen Anhänger zur Verfügung gestellt. Der wurde für das Spektakel herausgeputzt. Auch mit einem „VW-Greta“ und einem „VW-Ökomobil“ wollen die Schwerstedter an den Start gehen. Ihre Jubiläumssaison haben sie unter das Motto „Es knutscht der Frosch, es tanzt das Reh seit 20 Jahren beim SCC“ gestellt und freuen sich, am Sonntag ein bunte Narrenschar in Schwerstedt begrüßen zu können.

Mit im Umzug vertreten ist ebenso der „Fünfer-Rat“ des SCC sowie befreundete Faschingsvereine. So haben sich die Mitglieder des Tennstedter Karnevalvereins genauso angekündigt, wie die Narren des Gebeseer Carneval Clubs. Auch Mitglieder des Ballhäuser Karnevalvereins wollen am Sonntag mitmischen. Natürlich werden auch ortsansässige Vereine wie der Frauenchor „Viva Musica“, der Männergesangsverein, die Sportgemeinschaft „Einheit“ und die Feuerwehr mit auf der Straße vertreten sein. Nach dem Umzug soll auf dem Plan weiter gefeiert werden. Es gibt Kaffee und Kuchen und Thüringer Köstlichkeiten vom Rost.

Mit dem Umzug wird die heiße Karnevalsphase in Schwerstedt eingeläutet. Am 22. Februar findet um 19.11 Uhr die erste Prunksitzung in der Schenke im Ort statt. Einen Tag später, am 23. Februar um 15.11 Uhr sind an gleicher Stelle die Kinder willkommen. Die 2. Prunksitzung steht am 29. Februar, ebenfalls um 19.11 Uhr, im Terminkalender. Am 1. März dürfen sich 15.11 Uhr die Senioren auf ein buntes Karnevalsprogramm freuen. Die Karten dafür werden am 15. Februar in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Club-Raum verkauft, kündigt Jens Sprachmann an, der zusammen mit Diana Rödiger eine Doppelspitze der Interessengemeinschaft bildet.

Die Vorbereitungen für das 20-jährige Bestehen des Schwerstedter Carnevalclubs sind im vollen Gange. Foto: Jens Sprachmann

Die Schwerstedter nehmen mit ihrem Wagen auch beim Umzug des Gebeseer Carneval Clubs am 23. Februar und am Rosenmontag zum Umzug in Bad Tennstedt teil. Zu den Bad Tennstedtern gibt es seit jeher eine enge Verbindung. Sie sowie Kontakte zu den Narren in Gebesee und Weißensee gaben vor 20 Jahren den Anstoß, den Schwerstedter Carnevalclub aus der Taufe zu heben.

Aktuell gehören der Interessengemeinschaft 40 Mitglieder an. Zahlreiche Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren sind in Tanzgruppen aktiv. Gäste können sich im Programm auf die Auftritte der „Sweet Dancers“, der „Hoppers“ und der „Dance-Queens“ freuen. Auch das Tanzmariechen-Zwillingspaar Michelle und Lea trainiert eifrig für die Prunksitzungen. Darüber hinaus werden das Männerballett, Büttenredner Roland Sander, das Dorf-Tratsch-Duo und natürlich die Garde zu erleben sein.

Dankbar ist der Präsident über die Unterstützung. So hatten sich Marion Moser, Ute Heßland, Felix Schacke und Gerold Hucke von der Agrargenossenschaft Schwerstedt dafür stark gemacht, dass die Narren den Anhänger nutzen können und ihnen Technik und Räume für den Umbau zur Verfügung standen. Die Rolf & Ehrig GbR, Bürgermeister Thomas Wagner und Christian Heinemann haben ebenso tatkräftig unter die Arme gegriffen. Unterstützung erhält die Interessengemeinschaft ebenso durch das Fuhrunternehmen Wohlgemuth, die Firma Voigt Logistik und die K&S Heizung-Sanitär und Service GmbH Gebesee.