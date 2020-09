Interesse am Fallschirmspringen ist weiterhin ungebrochen

Normalerweise ist die schicke Antonow AN-2 aus dem Jahr 1967, der größte noch fliegende einmotorige Doppeldecker der Welt mit seinen 1000 PS pro Saison 100 bis 120 Flugstunden für den Ostthüringer Fallschirmsportclub Gera e.V. (OFC) in der Luft. Doch leider ist 2020 keine normale Saison. Was sich nicht nur am Flugbetrieb, sondern auch darin zeigt, dass der Verein, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum begeht, alle Feierlichkeiten aufs nächste verschieben musste. Auch die Fallschirmsprung-Ausbildung soll, so Geschäftsführer Thomas Geisler, 2021 wenn möglich sogar zweimal stattfinden.

Vereinsvorsitzender René Nachtigall (rechts) und Geschäftsführer Thomas Geisler vom Ostthüringer Fallschirmsportclub Gera e.V. Foto: Ulrike Kern