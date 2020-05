Vor 75 Jahren ereignete sich in Niedersachswerfen eine Tragödie.

Niedersachswerfen. Selmar Hotze wollte nur eine Nachricht überbringen. An seine mutige Tat sollte erinnert werden.

Junger Arreé stirbt bei Einmarsch der Amerikaner

Nach der Veröffentlichung des Artikels über die Ankunft der Amerikaner in Niedersachswerfen vor 75 Jahren in der Thüringer Allgemeinen kamen dank einer 91-jährigen Sachswerferin weitere Details zutage.

Dass bei einem Schusswechsel zwischen einem amerikanischen Panzer gegen die Flakstellung auf den Mühlberg der damals 16-jährige Flakhelfer namens Willibald Renner noch sinnlos getötet wurde, ist bekannt. Es hat aber noch eine weitere Tragödie gegeben, die aus einem Missverständnis heraus passierte. Das bestätigte Lisa Hesse. Die Niedersachswerferin erinnert sich daran, dass am Mühlberg im Oberdorf auf tragische Weise der junge Selmar Hotze einen Bauchschuss erlitt.

In dem Luftschutzstollen am Regensborn saßen mehrere Familien

Er wollte nur die Nachricht überbringen, dass die Amerikaner da sind und dass da Arreés im Luftschutzstollen am Regensborn sitzen. Einer der US-Soldaten schoss jedoch auf ihn. Woher sollte dieser auch wissen, dass der Arreé keine bösen Absichten verfolgte? Diese gut gemeinte Aktion hat der junge Selmar Hotze aus Niedersachswerfen im April 1945 mit seinem Leben bezahlt. Offenbar war er nicht sofort tot, sondern lag noch eine Weile zu Hause. Dort verstarb er später an den Folgen seiner Schussverletzung, trotz des Bemühens des Sachswerfer Arztes Baumeister.

Es ist schade, dass in Niedersachswerfen noch nichts oder nichts mehr an diese Aktion von Selmar Hotze erinnert. Immerhin war es eine mutige Tat für Sachswerfer Bürger des Oberdorfes. Am Regensborn befand sich eine Art Luftschutzstollen, den Häftlinge anlegen mussten. Lisa Hesse schätzt, dass dieser Raum etwa 80 Quadratmeter groß war. Darin befanden sich Bänke. Dort saßen Familien aus dem Oberdorf von Niedersachswerfen.

Amerikaner sollen in ein Sprengstofflager hineingeschossen haben

Sie bestätigte zudem die Berichte, dass in Niedersachswerfen mit weißen Fahnen agiert worden ist. So haben wohl der legendäre Lehrer Schuster und Jule Becker den Amerikanern weiße Fahnen dargeboten. Sicherlich kann man auch das als eine mutige Tat bezeichnen.

Bei der Ankunft der Amerikaner gab es aber nicht nur Sachswerfer Opfer. Auch dass drei US-Soldaten ihr Leben beim Gipsbruch Rüsselsee verloren, war bekannt. Bisher wurde angenommen, dass die Amerikaner in eine per Sprengfalle gesicherte Einlagerung der SS kamen und diese zur Explosion brachten. Möglicherweise trug es sich aber auch wie folgt zu: Die US-Soldaten sollen in das Sprengstofflager hineingeschossen haben. Durch die darauffolgende Explosion verloren sie ihr Leben.

Doch im Gegensatz zu den kriegserprobten Soldaten war Selmar Hotze ein ganz normaler Sachswerfer Junge. Er verlor sein Leben auf besonders tragische Weise. Es ist schade, dass in Niedersachswerfen noch nichts oder nichts mehr an diese Tragödie erinnert. Denn es geschah genau hier vor erst 75 Jahren.