Im Kreis Nordhausen sind die Narren los: Südharzer feiern auf Hochtouren

Zum karnevalistischen Tanzfestival 2019 in Bleicherode war der Großwechsunger Carneval-Club (GCC) der große Abräumer. In fünf von acht Kategorien siegten die Vertreter des GCC dort vor gut einem Jahr. Dass sie seit damals nichts verlernt haben, bewiesen die kleinen und großen Tänzer gleich zum Start in die 56. Session. Zum Auftakt am Samstag forderte das Publikum nach jedem Tanz eine Zugabe. Eine bessere Bestätigung kann sich kein Karnevalist wünschen.

Der kleine Max kam mit Papa Tom zum Familienkarneval in Großwechsungen. Foto: Birgit Eckstein

Auch am Sonntag zum Familienfasching waren die Gäste vom Programm begeistert. Neben Tänzen kamen auch andere Programmpunkte hervorragend an. Patrick Enge meisterte seine ersten Auftritte als neuer Sitzungspräsident mit Bravour. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass alle weiteren Abendveranstaltungen bereits restlos ausverkauft sind. Die einzige Chance, noch Auszüge aus dem Programm zu erleben, bietet sich zum Maskenball am 14. Februar. Karten sind dann für fünf Euro an der Abendkasse erhältlich. Eine Maske ist nicht Pflicht; jede Art von Kostüm zählt als Maskierung, und wenn es nur ein Hütchen ist.

Ansonsten kann man die Karnevalisten noch zu den Umzügen in Wipperdorf und Görsbach erleben. Isabell Bischoff steht nun schon im zweiten Jahr als Vereinsvorsitzende an der Spitze. Selbst schon 21 Jahre im Verein, trat die junge Frau erfolgreich in die Fußstapfen ihres Vaters Frank, der viele Jahr Chef des GCC war. Stolze 109 Mitglieder, davon etwa 70 Aktive, hat der Club. Über Nachwuchsmangel braucht sich der GCC keine Sorgen zu machen, stehen doch bereits rund 30 Kinder auf der Bühne. Ein Prinzenpaar gibt es in Großwechsungen nicht. „Das brauchen wir nicht, wir sind auch so super“, hört man unisono aus den Reihen der Karnevalisten. Dafür ist die Zahl 11 im Club sehr präsent; man leistet sich nicht nur einen Elferrat sondern auch die Garde und das Paarballett haben jeweils elf Mitglieder. Mit einem lautstarken „Glasschösse Helau“ grüßen die Großwechsunger, wobei trotz intensiver Recherche bisher nicht geklärt werden konnte, woher der Spitzname „Glasschösse“ kommt. Selbst Professor Jürgen Udolph, Papst der Namensforscher, konnte das Geheimnis nicht lösen.

Emotionaler Augenblick: Die letzte Büttenrede des Urgesteins im Wofflebener Karneval, Karl Kehmstedt. Foto: Kannenleeter Karneval Club Woffleben

Woffleben. In die heiße Phase der fünften Jahreszeit sind am Wochenende auch die Kannenleeter gestartet. Unter dem Motto „Wird uns das Klima auch zur Qual, wir feiern trotzdem Karneval“ ging Woffleben in seine 27. Session. Im brechend vollen Saal des Jägerhofs konnte der Club viele Gäste und Karnevalisten befreundeter Karnevalvereine begrüßen.

Die spannende Frage nach dem diesjährigen Prinzenpaar wurde ebenfalls gelüftet: Und so führen Prinz Jaroslav der I. und Prinzessin Renata die I. nun die Regentschaft über die Kannenleeter. Emotionaler Augenblick des Abends: Die Büttenrede des Urgesteins im Wofflebener Karneval, Karl Kehmstedt, der als Dank für seine letzte Büttenrede in seiner karnevalistischen Karriere und seiner unermüdlichen 25-jährigen Büttenpräsenz mit stehenden Ovationen aus dem Publikum belohnt wurde. Bemerkenswert, dass er erst mit 85 Jahren beschlossen hat, ein wenig kürzerzutreten und „nur“ noch im Elferrat tätig sein möchte. Mit diesem Auftakt nach Maß im Rücken freuen sich die Kannenleeter auf die kommenden Veranstaltungen, die bereits allesamt ausverkauft sind.

Sehenswerte Tänze gab es im Sachswerfer Handwagen zu sehen. Foto: Sven Tetzel

Niedersachs-werfen. Großartige Stimmung durfte auch erleben, wer am Wochenende einen Halt in Niedersachs-werfen machte. Gleich drei Vereine präsentierten sich hier unter einem Motto: „Arree Helau“. Wie bereits im Vorjahr, luden die Gastwirte des Handwagens am Samstag zu einem karnevalistischen Grand Prix ein. Während die Partyband „Kontrast“ den närrischen Abend musikalisch umrahmte und zum Tanz aufspielte, zeigten die Jecken aus Neustadt, Riestedt bei Sangerhausen und Weißenborn-Lüderode ihr karnevalistisches Können.

Einen stimmungsvollen Auftakt erlebten zudem die Görsbacher Karnevalisten im Gasthaus „Zur Schweiz“. Der Verein wusste dabei mit seinem Landesprinzenpaar Ralf I. und Mirjam I. und dem eigenen Programm zu überzeugen. Eine große Bereicherung waren aber auch die Gastauftritte befreundeter

Tolle Stimmung herrschte in Görsbachs Gasthaus „Zur Schweiz“. Foto: GKV

Vereine. So verzauberte das Tanzpaar Veronique und Nicolas vom Carnevalsclub Rot-Weiß Großfurra, das Publikum mit seinem Auftritt, und Emil Otto aus Ebeleben mischte sich als Horst Schlemmer unters Publikum und riss so seine Witze.

Ein echter Knaller war auch der Auftritt der „The Prisoners“ vom Escher Wendt aus der Görsbacher Partnergemeinde Kaisersesch in der Eifel. Die Männer-Gesangsgruppe sorgte für Jubelstürme im Saal, und die Zugabewünsche wollten nicht enden. Und auch eine Abordnung des Erfurter Karnevals hatte sich auf den Weg nach Görsbach gemacht, um Grüße aus der Landeshauptstadt und vom LTK zu übermitteln.

