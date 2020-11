Närrische Lebenszeichen in Stadt und Land

Ohne närrische Lebenszeichen wollten weder der Weimarer Handwerker-Carneval noch Magdalas MCC oder der Mellingen MFC den 11.11. vergehen lassen. Sie waren die einzigen Faschings- und Karnevalvereine der Region, die am 11.11. von sich hören oder sehen ließen. Sie mieden tunlichst das C-Wort und bemühten sich dennoch ideenreich, die geltenden Vorschriften einzuhalten.

So verteilte das Hofballett des HWC insgesamt 150 corona-gerecht verpackte Pfannkuchen im Verein und im Stadtraum. Nicht nur einmal gab es dafür Applaus, selbst wenn der von der anderen Straßenseite kam. Feste Anlaufstellen waren dabei bekannte Narren des Vereins, aber auch Menschen aus Zufallsbegegnung in der Stadt.

Ausgedacht hatte sich diese „süße Wortmeldung“ HWC-Vizepräsidentin und Hofballettchefin Diana Seidenschnur auch deshalb, weil ihr die Absage der Saisonveranstaltungen allein nicht närrisch genug und zu wenig positiv war. „Wir sind doch Karnevalisten. Das sollen die Leute schon merken“, sagte sie und konnte auch ihr Ballett dafür begeistern.

Die Kindertrainerinnen Antonia Volke und Mirelle Brinkmann vor Schneider Optik. Foto: Maik Schuck

Bei Schneider Optik, im eigenen Schuhhaus, bei der Hopfschen Näh-Technik, beim präsidialen Bäckermeister Rost und mitten auf dem Goetheplatz bei einer Kindergruppe des Integrativen Hufeland-Kindergartens auf Stadtspaziergang fanden die hygienisch verpackten Pfannkuchen viel Anklang.

Auf Abstand eroberte MCC-Präsident David Reinn 18.11 Uhr vor dem Rathaus den Schlüssel von Magdalas Bürgermeister Mario Haßkarl. Als Kulisse diente den einsamen Protagonisten ein Foto vom vielköpfigen Vorjahresauftritt, das an die Fassade projiziert wurde.

Auch Magdalas Karnevalisten mussten selbstredend ihre Veranstaltungen der 64. Saison absagen. Die Hoffnung auf einen stimmungsvollen MCC-Umzug am Sonntag vor Rosenmontag im Februar haben sie dagegen noch nicht aufgegeben.

Bürgermeister Mario Haßkarl warf das Schlüssel-Objekt der Begierde mit Abstand zu MCC-Präsident David Reinn. Foto: Jens Lehnert

„Wenn die Zahlen und die Regeln es hergeben, halte ich das für möglich“, sagt David Reinn. Deshalb verzichtet er auch auf eine frühzeitige Absage des Umzugs. Wer regelmäßig in der 5. Jahreszeit neun öffentliche Veranstaltungen auf die Bühne seiner Narrhalla bringt, der schafft auch einen kurzfristig angesetzten Umzug. Zumal das närrische Volk dann ja eine ganze Saison an einem Nachmittag nachzuholen hätte.

In Mellingen seilte Bürgermeister Eberhardt Hildebrandt pünktlich 18.11 Uhr den symbolischen Schlüssel zu MFC-Präsidentin Sophia Eißmann ab, die ihn standesmäß mit einem dreifachen „Mellingen A-Hoi!“ entgegen nahm. „Lieber Ebs, wir wollen trotz allem den Schlüssel vom Dorfe in meine Hände. Wir nehmen ihn bis Aschermittwoch und bauen die neue Halle zu Ende“, hatte sie das Gemeindeoberhaupt zuvor überzeugt.

MFC-Präsidentin Sophia Eißmann nimmt den Schlüssel auch dann entgegen, wenn ihn Mellingens Bürgermeister Eberhard Hildebrandt aus dem Fenster des Dienstraums abseilt. Foto: Michael Baar

Die Halle muss der MFC freilich nicht zu Ende bauen. Der Rohbau steht, betonte Hildebrandt. Ohne die Einschränkungen hätte er den Schlüssel auch dort übergeben können. „Aber den 11.11.2021 feiern wir im Neubau und werden ihn dann ausgiebig auf seine Faschingstauglichkeit testen“, versicherte er. Denn im kommenden Jahr begeht der Mellinger Faschings-Club seine 50. Saison.

Bis dahin wünscht er dem Verein, dass er zusammenhält. Das sei gerade in diesen Zeiten wichtig. Was die Gemeinde tun kann, werde sie tun. Wie alle Mellinger Vereine soll deshalb nach seiner Meinung auch der MFC die jährliche Vereinsförderung bekommen. Das werde er dem Gemeinderat am Montag so vortragen.

Am Rande erinnerte der MFC an seine Weitsicht in der vergangenen Saison. Denn der Verein hatte schon ein Hygienekonzept, als so etwas noch gar nicht erfunden war: Am Einlass zur Marienberger Halle wurde nämlich bereits Fieber gemessen, als in Thüringen noch kein Narr infiziert war.