Närrisches Volk erstürmt vier Rathäuser

Vier Rathäuser der Wartburgregion wurden am Samstag von närrischem Volk belagert und unter fröhlichen Druck gesetzt. Mit dem Rathaussturm wurde in Eisenach, Behringen, Gerstungen und in Berka/Werra die fünfte Jahreszeit eingeläutet - mit einwöchiger Verspätung. Am Elften-Elften hatte dazu die Zeit gefehlt.

Die Clowns waren Teil der Angriffstruppe des Stedtfelder Karnevalvereins auf das Eisenacher Rathaus. Foto: Stadtverwaltung Eisenach