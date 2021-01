50 Personen versammeln sich am Zeulenroda-Triebeser Rathaus und stellen Kerzen auf

Kerzen, Plakate und ein Kreuz wurden am Sonntagabend in Zeulenroda-Triebes auf die Rathaustreppen gestellt.

Zeulendroda-Triebes. 50 Personen hatten sich am Sonntag auf dem Markt in Zeulenroda versammelt. Sie stellten eine Vielzahl von Gläsern mit Teelichtern vor dem Rathaus ab und hinterließen Flyer und Plakate.

Zu einer nicht angemeldeten und somit auch nicht genehmigten Aktion kamen am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr Bürger aus Zeulenroda-Triebes zusammen. Sie stellten Kerzen und Plakate sowie ein Kreuz auf der Treppe vor dem Zeulenroda-Triebeser Rathaus auf und demonstrierten damit gegen die Corona-Maßnahmen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die hinzugerufenen Beamten der Polizeidirektion Greiz entfernten die Kerzen, Plakate und weitere Gegenstände und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmen ein.