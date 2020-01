Kinderhof in Witterda wappnet sich für neue Saison

Im Moment wird auf dem Hof von Angelika Göbel vor allem repariert und geputzt. Der Witterdaer Bauernhof „Zum Ross“ mit Pension, Reithalle, Spielplatz und Gaststätte bereitet sich auf die anstehende Saison vor. Spätestens Ende März soll es losgehen. Über Ostern sind bereits alle Ferienwohnungen und Gästezimmer ausgebucht, erzählt Angelika Göbel.

Doch bevor die ersten Gäste kommen, muss noch einiges erledigt werden. Denn die vergangene Saison hat Spuren hinterlassen. Neben dem Großreinemachen wurden zum Beispiel die Duschen in allen Zimmern erneuert, Möbel ersetzt und ein Shuttlebus wurde angeschafft, um die Gäste vom Bahnhof abholen zu können. Noch in der Planung, aber ebenfalls für die diesjährige Saison angedacht, ist ein neuer Planwagen – die Attraktion für Schulklassen und Kindergärten.

Der alte Wagen erfülle die Anforderungen nicht mehr, an die der Hof gebunden ist. Denn der Familienbetrieb gehört zu den aktuell 19 geprüften Baby- und Kinderhöfen in Thüringen. Um diese Auszeichnung zu bekommen, muss ein landwirtschaftlicher Betrieb laut der Landesarbeitsgemeinschaft „Ferien auf dem Lande in Thüringen“ e. V. einiges vorhalten. Der Verein ist Herausgeber des Landurlaub-Katalogs und der Broschüre „Baby- und Kinderferienhöfe in Thüringen“.

Neben den Pferden sorgen auch die Ziegen im Streichelzoo für Erheiterung. Reitlehrer Tino Göbel kümmert sich um die Tiere. Foto: Jens König

Zum Beispiel braucht es drinnen wie draußen genügend Platz zum Toben für die Kleinen, einen Spielplatz und natürlich Spielzeug, mit dem sich die Kinder beschäftigen können. Auch die Ausstattung in Zimmern und Restaurant muss um Kinderreisebetten, Matratzen, Hochstühle, Töpfchen und Höckerchen ergänzt werden. Für diese Utensilien in mehrfacher Ausführung hat Angelika Göbel einen extra Lagerraum.

Viel Geld für Spielzeug

Auf Sicherheit für die Kinder muss die Inhaberin des Hofes ebenfalls in besonderer Weise achten. Steckdosensicherungen, Nachtlichter und Insektenschutz gehören zur Grundausstattung.

Leider, so sagt Angelika Göbel, werde es immer kostspieliger, die Kriterien für einen Kinderhof zu erfüllen. Der Grund: Viele Gäste gehen nicht achtsam mit den Dingen um, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. „Die kleinen Tretautos auf dem Hof zum Beispiel werden achtlos durch die Gegend gezerrt, bis sie kaputt sind. Oder sie werden geklaut“, berichtet die Inhaberin. Etwa 1000 Euro gibt sie jedes Jahr nur für neues Spielzeug aus.

Auch Matratzen in den Kinderbetten müssen ständig ausgetauscht werden, beklagt Angelika Göbel. Sie habe oft das Gefühl, dass es die Eltern gar nicht interessiert, ob ihre Kinder schon richtig trocken sind. Dann nutzen sie fremdes Mobiliar, um es auszuprobieren.

Tribüne mit großem Fenster zur Reithalle

Neben Familien kommen immer öfter auch Schulklassen und Kindergärten aus der Region auf den Hof. Entweder zu Tagesausflügen oder mit ein bis zwei Übernachtungen. Um den Kindern Abwechslung zu bieten, wurde vor drei Jahren sogar ein Schwimmbecken auf dem Hof gebaut. Doch am meisten punktet der Hof bei den Kindern mit den vielen Tieren, erzählt Angelika Göbel.

Vor allem die Ponys sorgen für Unterhaltung. Die kleinen Ponys sind für Kinder ab zwei Jahren gedacht. Mit acht Jahren dürfen sie dann auch auf die großen Haflinger. An die Reithalle wurde im letzten Monat angebaut. „Wenn ein Kind reitet, wollen die anderen gerne zuschauen. Das ging bisher nicht“, erzählt Angelika Göbel. Eine Tribüne mit großem Fenster in die Reithalle macht das nun möglich.

Jedes Jahr kommen mehr Gäste auf den Hof, erzählt die Inhaberin. Überwiegend Familien, aber auch Oma und Opa gönnen sich immer öfter einen Urlaub mit den Enkeln. Bis vor ein paar Jahren kamen die Gäste vor allem aus der Region. Mittlerweile kommen aber auch Niederländer und Italiener nach Witterda.