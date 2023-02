Klub-Leserfest begeistert in der glitzernden Fabelwelt am Stausee Hohenfelden

Hohenfelden. Tausende Leser unserer Zeitung kommen zum Klub-Event am Stausee Hohenfelden und feiern mit Schlager, Akrobatik und Rocker-Double.

Mit der Dämmerung kommt der Zauber. Myriaden von Lichtern spiegeln sich auf der Wasseroberfläche des Stausees. Wie auf Bestellung überzieht die untergehende Sonne den Horizont mit feurig goldenem Schein. Es ist ein besonderer Moment an einem besonderen Ort. Wieder verwandeln sich Ufer und See der Erlebnisregion Stausee Hohenfelden in die einzigartige Thüringer Glitzerwelt.

Einzigartig ist an diesem Wochenende auch das Publikum. Unsere Zeitung hat ihre Leser zum Fest geladen – als Dank für Treue und Interesse. Den Dank überbringen Geschäftsführer Michael Tallai und Vertreter der Chefredaktionen persönlich. Seit reichlich einem Jahr bietet die Klub-Karte Abonnenten Vorteile und Vergünstigungen. An diesem Wochenende ist sie das exklusive Ticket in eine magische Familienwelt aus Emotionen, Gaumenfreuden und Unterhaltung. Jeweils rund 3500 Leserinnen und Leser, viele mit Kindern und Enkeln, lassen sich an den zurückliegenden Wochenendtagen in den Nachmittags- und Abendstunden vom Event ihrer Zeitung verwöhnen.

Die Glitzerwelt – das sind über dem Wasser schwebende Fische und Schwäne, Märchen-Spielplätze, Karussells, eine Pyramide, ein Eistunnel und ein Labyrinth in Gestalt eines bläulich-weiß schimmernden Kristallpalastes. Funkelnde Eisenbahnen, Weihnachtsmänner auf Motorrädern, überlebensgroße Eisbären und musizierende Pinguine bevölkern die flimmernde Fabelwelt. Die Schneekönigin gibt sich mehrfach die Ehre, schreitet stündlich mit schneeweißem Feengefolge und eigenem Taschenträger durchs Spalier fotografierender und filmender Handys. Fünf Millionen farbige LED-Lämpchen bringen über 100 liebevoll gestaltete Objekte zum Strahlen. Am Tag werde „nur“ so viel Strom verbraucht wie für einmal Vollladen beim Elektroauto, erzählt Projektleiter Karsten Wolf im Bühneninterview mit Moderator René Pfeuffer.

An diesem Wochenende sind es möglicherweise ein paar Kilowattstunden mehr. Mit Schlagersängerin und Volksmusik-Grand-Prix-Gewinnerin Katharina Herz startet nach der Schneekönigin der Showteil auf der Bühne am Seeufer. Spätestens bei der „Jugendliebe“-Adaption von Kollegin Ute Freudenberg wippt und tanzt sich das Publikum die Kälte aus den Gliedern. Luftanhalten und Staunen heißt es beim rasanten Akrobatik-Feuerwerk der Indigo-Chearleader vom SSV Erfurt Nord und atemberaubenden Figuren, Sprüngen und Würfen wie dem „Basket Toss“, bei dem die sogenannten „Flyer“ durch die „Bases“ am Boden nach oben geworfen und wieder aufgefangen werden. Höhepunkt sicher der „Skorpion“ – ein Mann streckt die auf einem Bein stehende Partnerin mit einer Hand kerzengerade in den Himmel.

Schließlich, den Hut tief im Gesicht, mit Sonnenbrille und grünen Socken in den offenen Stiefeletten, Vize-Udo mit den Panik-Komplizen „Pianeur“ Oliver Price und Sebastian Hermann am grünen Schlagzeug. Zum Verwechseln echt grummelt und nuschelt das Double von Altrocker Udo Lindenberg Klassiker wie „Ich mach mein Ding“, „Andrea Doria“ oder „Sonderzug nach Pankow“ in den glitzernden Abend. Wobei sich erweist: Zeitungsleser sind auch textfeste Mitsinger.

