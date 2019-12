Die Nordhäuser Kreissparkasse übergab am Mittwoch eine Spende über 5000 Euro aus Geldern der Sparkassenstiftung an das IFA-Museum. Die Vorstandsmitglieder Wolfgang Asche (rechts) und Thomas Seeber (links) sowie Landrat Matthias Jendricke (2. von links) als Mitglied der Stiftung überbrachten den Scheck an Hans-Georg Franke, den Vorsitzenden des IFA-Museumsvereins.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreissparkasse unterstützt IFA-Museum in Nordhausen mit 5000 Euro

„Wir werden nicht am 1. Januar schließen“, sagte Helmut Peter vom IFA-Museumsverein am Mittwoch in Nordhausen anlässlich einer Spendenübergabe durch die Sparkassen-Kulturstiftung. 5000 Euro überbrachten Landrat Matthias Jendricke (SPD) und die Kreissparkassen-Vorstandsmitglieder Wolfgang Asche und Thomas Seeber dem Verein für die Deckung der laufenden Kosten. Der Landkreis werde den Verein nach seinen Möglichkeiten finanziell unterstützen, versprach Jendricke. „Dieses Ziel werden wir im neuen Jahr auch mit einem Beschluss untersetzen“, kündigte der Landrat an. „Wir wollen ein Zeichen für das IFA-Museum setzen“, betonte Wolfgang Asche.