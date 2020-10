Kriegsgräber in Apolda vor dem Vergessen bewahren

Am Samstag hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Vorbereitung auf den Volkstrauertag auf dem Apoldaer Friedhof einen Arbeitseinsatz mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen organisiert, welcher insgesamt 18 Teilnehmer zählte. Mittelpunkt des Einsatzes waren die drei Kriegsgräberstätten für Opfer der beiden Weltkriege.

Mehr als drei Stunden lang waren die jungen Leute dabei aktiv, entfernten etwa Unkraut von den Wegen vor den Gräberstätten der Alliierten und der Deutschen. Besondere Pflege kam den Grabsteinen auf der Anlage mit alliierten bzw. sowjetischen Kriegsopfern zu, die vorsichtig gereinigt wurden.

Kriegsgräber in Apolda zu außerschulischem Lernort entwickeln

Gemeinsam wurden die Wege vor den Kriegsgräberstätten von Unkraut befreit und für den Volkstrauertag vorbereitet. Foto: Sebastian Fehnl

„Es gilt, diese Orte dem Vergessen zu entreißen und zu möglichen außerschulischen Lernorten weiterzuentwickeln“, so Henrik Hug, Landes-Geschäftsführer des Volksbundes. Der Arbeitseinsatz bildete deswegen auch den Anlass, um entsprechende um Informations- und Erinnerungstafeln zu erstellen, welche zum Volkstrauertag am 15. November in Apolda der Öffentlichkeit übergeben werden sollen.

Drei junge Geschichtsexperten beteiligen sich an der Konzeption der Tafeln. Unter den Teilnehmern waren am Samstag nämlich nicht nur etwa Jugendliche und zwei Betreuer aus dem Kinder- und Jugendhaus „An der Glockengießerei“, nein, es waren auch zwei der drei Absolventinnen des Berggymnasiums darunter, die sich während ihrer Seminarfacharbeit intensiv mit den Begräbnisstätten und den Beigesetzten sowie mit der regionalen Geschichte Apoldas während der beiden Weltkriege auseinandergesetzt hatten. Während des Arbeitseinsatzes teilten sie Wissenswertes mit den anderen Teilnehmern.

Gräber von vier toten Kindern sowjetischer Zwangsarbeiter

Die Einzelschicksale hinter manchen Gräbern sind besonders erschreckend – wie das der toten Kinder sowjetischer Zwangsarbeiter. Foto: Sebastian Fehnl

Die Kriegsgräberstätte des Ersten Weltkrieges umfasst etwa 17 Travertinkreuze. Sie erinnern an gefallene Soldaten, die von den Schlachtfeldern in die Heimat überführt worden sind oder im damaligen Apoldaer Reservelazarett an ihren Verletzungen starben. Die Mehrzahl der verstorbenen Soldaten des Ersten Weltkrieges hat aber ihre letzte Ruhe auf großen Sammelfriedhöfen in Frankreich, Belgien oder Polen gefunden.

Zudem befinden sich zwei weitere Grabfelder aus dem Zweiten Weltkrieg für deutsche Soldaten und zivile Bombentote sowie für mehrere Dutzend überwiegend sowjetische Zwangsarbeiter. Darunter befinden sich auch vier Kinder, die innerhalb weniger Wochen nach Ankunft in Apolda starben – das Jüngste wurde gerade einmal zwei Jahre alt.